آثار راه یافته به جشنواره‌ تئاتر صورتخانه معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، سومین جشنواره‌ی تئاتر «صورتخانه» اسامی نمایش‌های راه یافته به این رویداد، به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

از برلین با گلوله و برف/ کارگردان حامد سالمی شکوری

ازدواج، جنایت و مکافات/ کارگردان شبنم بهوار

پیچیدگی‌­های یک زندگی/ کارگردان زهرا وکیلی

تنهایی تن­ها/ کارگردان محمود زهره‌­وند

جهان عقب‌­نشینی می­‌کند/ کارگردان مزدک علی­‌آبادی

در میان کاغذپاره‌ها / کارگردان گلنسا محمدحسنی

دلیریوم/ کارگردان نرگس کاشانی

ریه‌­ها/ کارگردان روجا رمضانی

سه خواهر/ کارگردان محمد رضا مغانلو

قرار ملاقات / کارگردان علی شورابی

قوت لایموت/ کارگردان بهرنگ اصفیا

هرج و مرج / کارگردان پریا طاهری

سومین جشنواره‌ی تئاتر «صورتخانه» با دبیری محد رحمانیان ۳۰ مهر تا سوم آبان ماه برگزار می‌شود.

