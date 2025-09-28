یادواره «مبلغان مجاهد» برگزار میشود
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: نقشآفرینی روحانیت در جبههها، عامل تقویت روحیه رزمندگان و حفظ ارزشهای انقلاب بود
به گزارش ایلنا، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، یادواره سالانه «مبلغان مجاهد» را با هدف تجلیل از نقشآفرینی مبلغان در دوران جنگ تحمیلی و پاسداشت اسوههای جهاد و تبلیغ، برگزار میکند.
این رویداد که روز چهارشنبه، ۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن همایشهای بینالمللی غدیر واقع در چهارراه شهدا برگزار میشود، فرصتی است برای یادآوری رشادتها و از خودگذشتگیهای مبلغان دینی که در کنار رزمندگان، به تقویت روحیه و بصیرت در جبهههای نبرد حق علیه باطل پرداختند.
در این مراسم؛ سردار مرتضی قربانی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس (فرمانده لشکر ۲۵ کربلا و لشکر ۵ نصر) و حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و به تبیین نقش روحانیت و مبلغان در پیروزی و حفظ ارزشهای دفاع مقدس میپردازند.
شایان ذکر است، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دوران دفاع مقدس با تشکیل بیش از ۷۵۰۰ پرونده رزمی-تبلیغی برای طلاب و صدور ۳۴۵۰۰ حکم تبلیغی، نقش بسزایی در اعزام و سازماندهی مبلغان به جبهههای نبرد ایفا کرده است.
در این راه، ۹۱۳ نفر از مبلغان اعزامی این نهاد، جان خود را در راه اعتلای اسلام و دفاع از کیان ایران اسلامی فدا کردند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
یادواره «مبلغان مجاهد» نه تنها تجلیلی باشکوه از حماسهسازان عرصه تبلیغ و جهاد در دوران دفاع مقدس است، بلکه فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش بیبدیل و الهامبخش مبلغان در تقویت جبهههای نبرد و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
حضور در این محفل نورانی، ادای احترامی است به مقام شامخ شهدای والامقام و مبلغان مجاهدی که با ایثار جان و مال، چراغ هدایت را در دل رزمندگان روشن نگاه داشتند و با فداکاریهای بیدریغ خود، نقشی بیبدیل در پیروزی و حفظ ارزشهای این مرز و بوم ایفا نمودند. در این یادواره، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این اسوههای ایثار و ایمان، با آرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهیم کرد.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از عموم علاقهمندان و فعالان فرهنگی، اساتید و مبلغان دعوت میکند تا در این مراسم معنوی حضور بهم رسانند.