«پشت آینه مات است»؛ تلاش رسانه ملی برای افزایش آگاهی از اعتیاد
برنامه رادیویی «پشت آینه مات است» با هدف امیدبخشی و روایت زندگی واقعی افرادی که موفق به ترک اعتیاد شدهاند تلاش میکند تا شنوندگان را با چالشها، تجربیات و مسیر بهبودی این افراد آشنا کند و تصویری انسانی، واقعگرایانه و انگیزهبخش برای مقابله با اعتیاد ارائه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، «پشت آینه مات است» برنامهای ویژه از شبکه رادیویی جوان است که با موضوع آسیبهای اجتماعی اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر تولید میشود.
این برنامه به نویسندگی و تهیهکنندگی غزاله یراقی و سردبیری سیدعلیرضا میرمحمدی با هدف امیدبخشی و روایت زندگی واقعی افرادی که موفق به ترک اعتیاد شدهاند تلاش میکند تا شنوندگان را با چالشها، تجربیات و مسیر بهبودی این افراد آشنا کند و تصویری انسانی، واقعگرایانه و انگیزهبخش برای مقابله با اعتیاد ارائه دهد.
یکی از ویژگیهای برجستهٔ برنامه، کمک مستقیم به شنوندگانی است که خود یا اطرافیانشان درگیر بیماری اعتیاد هستند. تا کنون بیش از دهها نفر در تماس با برنامه «پشت آینه مات است» تماس گرفته و مشاورهها و راهنماییهای لازم را دریافت و به مسیر ترک اعتیاد و بهبودی هدایت شدهاند.
این تعامل مستقیم با مخاطبان باعث میشود برنامه نه تنها روایتگر تجربهها باشد، بلکه خدمت واقعی و عملی به جامعهٔ هدف ارائه دهد و به افراد در معرض خطر، مسیر عملی برای بهبودی نشان دهد. در هر قسمت، مهمانان برنامه تجربیات خود را در دوران ترک و پس از ترک اعتیاد به اشتراک میگذارند.
شنوندگان با شنیدن این داستانها، هم با چالشهای واقعی مواجه میشوند و هم با روشها، انگیزهها و حتی چالشهای موفقیت حاصل از تلاش برای ترک اعتیاد آشنا میگردند. این روایتها بهصورت زنده و انسانی، امکان همذاتپنداری مخاطب و دریافت انگیزه برای تغییر را فراهم میکنند.
«پشت آینه مات است» با اجرای راضیهسادات هاشمی از مهرماه ۱۴۰۳، هر هفته یکشنبهها از ساعت ۲۱:۰۰ روی آنتن رادیو جوان پخش میشود. محمد داوری و مژگان علیشاهی بهعنوان کارشناس در این برنامه حضور دارند.
این برنامه با ترکیبی از گزارشهای واقعی، مصاحبههای کارشناسی و آیتمهای تعاملی؛ به شنوندگان امید، آگاهی و راهنماییهای عملی ارائه میدهد و به یک مرجع شنیداری تخصصی در حوزهٔ اعتیاد تبدیل شده است.
پخش هفتگی این برنامه و محوریت تجربیات انسانی زنده موجب شده است که «پشت آینه مات است» هم به منبعی اطلاعاتی معتبر برای خانوادهها و افراد درگیر اعتیاد تبدیل شود و هم بهعنوان نمادی از تلاش رسانه ملی برای ارتقای آگاهی عمومی عمل کند.
این برنامه، با تمرکز بر امید، بازسازی زندگی و ارائه راهکارهای ذهنی و تجربی برای ترک اعتیاد، نقش مهمی در آگاهیبخشی و ترویج رفتارهای پیشگیرانه در جامعه ایفا میکند و به شنوندگان نشان میدهد که امید و تغییر حتی در شرایط دشوار امکانپذیر است.