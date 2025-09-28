آغاز فیلمبرداری «گلوریا» با موضوع جنگ ۱۲ روزه
فیلمبرداری فیلم «گلوریا» در تهران آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم «گلوریا» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بابک برجسته اواخر هفته گذشته با حضور محمدحسین لطیفی به عنوان مشاور کارگردان در تهران کلید خورد. بر اساس برنامهریزیها، تولید این فیلم تا اواخر مهر ماه در نقاط مختلف تهران ادامه خواهد داشت.
فیلمنامه این اثر بر اساس طرحی از زندهیاد علی برجسته نوشته شده و داستان آن درباره زنی جوان و زیباست که پس از شکست در ازدواج اولش، این بار با مردی به نام نیما ــ که بیست سال بزرگتر از خودش است ــ ازدواج میکند. با آغاز حملات موشکی اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه، زندگی این زن وارد مسیری تلخ میشود... .
بهمن دان، آشا محرابی، مهدی سلوکی، رضا فیاضی، سیروس کهورینژاد، سمیه حسینی، آرزو تاجنیا، افشین سنگچاپ، رضا بنفشهخواه، مجید شهریاری، عاطفه حبیبی، حمید خندان، عباس محبوب، نیما ساحلی، فریبا ترکاشوند، علیرضا خداوردی، پونه عبیسی، نیکا بیات، امیر خانزاده، محمدپارسا دهقان، کمند برجی، کامران کیان، رابیه میرزاد، محمد نیکبخت بازیگران این فیلم هستند.
سایر عوامل اصلی «گلوریا» عبارت هستند از: مجری طرح: فریدون بخشایش، مدیر جلوههای ویژه: عباس شوقی، دستیار تهیه: هادی یاس، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر برنامهریزی: معین سعیدی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، دستیار فیلمبردار: امیرحسین سیفاشرفی، دستیاران فیلمبردار: حسین عبادی، میکاییل علیمحمدی، علیرضا فتحی، علی حسینی، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، دستیار صدا: پدرام پورامام، سرپرست گروه کارگردانی: معین سعیدی، دستیار اول کارگردان: محمدجواد بلقدر، منشی صحنه: سمانه دالوند، دستیار برنامهریز: ژوان شوانی، دستیاران کارگردان: مرضیه دهقانپور، مهدی ناظمی، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، دستیاران گریم: حمید یوسفی، مژگان عزتی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریاییدوست، مدیر صحنه: حامد محمدیان، دستیاران صحنه: بهروز رحیمی، امیر عجم، دستیار اول لباس: مونا احمدآبادی، دستیار دوم لباس: شکیبا مرتضایی، موسیقی متن و رهبر ارکستر: امیر شاهرخی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، لابراتوار: سامان مجدوفایی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سولماز مقربپور، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی، دستیار تولید و تدارکات: ابوالفضل مرادی، خدمات: جواد غلامی، علی جعفری، سینهموبیل: رضا اسفندیاری، محمدرضا اشکخونی، مدیر ترابری: علی کنعانی.