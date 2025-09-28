«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم میرود
مستند «به امید دیدار» به کارگردانی محمدحسین سرو و روایت حامد عسکری همزمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، امشب ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «به امید دیدار» به کارگردانی محمدحسین سرو، روایت شاعرانه حامد عسکری از بدرقه شهید سیدحسن نصرالله را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
این مستند امشب در سالروز نخستین سالگرد شهادت دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان روی آنتن شبکه نسیم میرود.
«به امید دیدار» محصول پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج است که ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش میشود.