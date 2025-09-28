خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود

«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
کد خبر : 1692606
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «به امید دیدار» به کارگردانی محمدحسین سرو و روایت حامد عسکری همزمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، امشب ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «به امید دیدار» به کارگردانی محمدحسین سرو، روایت شاعرانه حامد عسکری از بدرقه شهید سیدحسن نصرالله را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

این مستند امشب در سالروز نخستین سالگرد شهادت دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

«به امید دیدار» محصول پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی