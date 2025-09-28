به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «به امید دیدار» به کارگردانی محمدحسین سرو، روایت شاعرانه حامد عسکری از بدرقه شهید سیدحسن نصرالله را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

این مستند امشب در سالروز نخستین سالگرد شهادت دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

«به امید دیدار» محصول پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

