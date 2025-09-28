خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب شد

مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب شد
کد خبر : 1692602
لینک کوتاه کپی شد.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان سینمایی، مجتبی بهزادیان به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در حکم رائد فریدزاده خطاب به مجتبی بهزادیان آمده است: «نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت محترم ارزشیابی و نظارت، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود، همکاری و همراهی فعالان عرصه صنعت تصویر، در راستای پیشبرد اهداف سازمان و ارتقاء شکوفایی سینمای کشور عزیزمان، موفق و پیروز باشید.

از خداوند متعال برای شما توفیق روز افزون مسئلت دارم.»

رئیس سازمان سینمایی همچنین از خدمات میثم زندی طی دوران سرپرستی این اداره‌کل قدردانی و برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون در مسئولیت‌های آتی آرزو کرد.

میثم زندی با حکم سید روح‌اله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی به عنوان دبیر ستاد صیانت از آثار و محصولات سینمایی منصوب شد.

مجتبی بهزادیان مدیرکل جدید دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم متولد ۱۳۶۳ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بیش از بیست سال در مسئولیت‌هایی همچون مدیریت سینما فرهنگ، مدیریت اجرایی سامانه فروش و اکران سینماهای کشور (سمفا)، معاونت پخش و اکران موسسه بهمن سبز و عضویت در هیئت مدیره و معاونت امور سینماها و پشتیبانی اکران موسسه سینما شهر حضوری موثر داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی