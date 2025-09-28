خبرگزاری کار ایران
فارس در قامت فرهنگ جهانی معرفی نشده است/ در فرهنگ و هنر هیچ ملتی هم‌سنگ ایران نیست

فارس در قامت فرهنگ جهانی معرفی نشده است/ در فرهنگ و هنر هیچ ملتی هم‌سنگ ایران نیست
رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل ایران در عرصه فرهنگ و هنر گفت: اگرچه در حوزه اقتصاد و مدرنیته باید بیشتر تلاش کنیم، اما در فرهنگ و هنر هیچ ملتی هم‌تراز ایران نیست و استان فارس نیز هنوز آن‌گونه که شایسته است در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، در جمع فعالان فرهنگی استان فارس اظهار کرد: ما تنها ملتی هستیم که با زبان شعر سخن می‌گوییم و این رسالتی سنگین را بر دوش میراث فرهنگی کشور می‌گذارد. کار فرهنگی در ایران دشوار و پرچالش است، اما در فارس این دشواری مضاعف احساس می‌شود؛ چرا که هنوز حق این استان در تراز ملی و جهانی ادا نشده است.

او با بیان اینکه تصویر ایران صرفاً در مدرنیته و سازه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، افزود: در عرصه اقتصاد و صنعت توان رقابت با بسیاری از کشورها را نداریم، اما در قلمرو فرهنگ و هنر، هیچ ملتی را یارای هم‌سنگی با ایران نیست. سفره فرهنگ در فارس گسترده است و باید با زبان فصاحت و بلاغت آن را به جهان معرفی کرد.

ایوبی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گردشگری و هنری استان فارس تأکید کرد: اگر همت و تلاش مضاعف به کار گرفته شود، می‌توان در حوزه گردشگری سلامت و فرهنگ، جمعیت گسترده‌ای از مشتاقان را به فارس و شیراز کشاند. بسیاری از هنرمندان و گردشگران خارجی نه تنها مشتاق حضور در این خطه هستند، بلکه آماده‌اند برای مشاهده عظمت و شکوه فرهنگ ایران هزینه کنند.

وی قرن بیست‌ویکم را «قرن فرهنگ، هنر و رابطه انسان با انسان» توصیف کرد و گفت: امروز ما در عصر ارتباطات زندگی می‌کنیم و این ارتباط زمانی معنا می‌یابد که بر پایه عشق، شعر، ادب و محبت بنا شده و به سبک زندگی انسانی بازگردد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی در ارتقای جایگاه فارس در سطح جهانی خاطرنشان کرد: قول می‌دهم همه راه‌های بین‌المللی را برای معرفی ظرفیت‌های فارس باز کنم. مدیری که رؤیا و عشق در دل نداشته باشد جز رنج و زحمت برای دیگران چیزی به یادگار نمی‌گذارد، اما مدیری با رؤیا و انگیزه می‌تواند اثرگذار و موفق باشد.

ایوبی در پایان تصریح کرد: مملکت باید به مردم سپرده شود. ایرانیان مردمانی خوش‌سلیقه، توانمند و آگاه‌اند و به‌خوبی می‌دانند چگونه کشور خود را اداره کنند.

 

