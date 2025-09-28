به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، در جمع فعالان فرهنگی استان فارس اظهار کرد: ما تنها ملتی هستیم که با زبان شعر سخن می‌گوییم و این رسالتی سنگین را بر دوش میراث فرهنگی کشور می‌گذارد. کار فرهنگی در ایران دشوار و پرچالش است، اما در فارس این دشواری مضاعف احساس می‌شود؛ چرا که هنوز حق این استان در تراز ملی و جهانی ادا نشده است.

او با بیان اینکه تصویر ایران صرفاً در مدرنیته و سازه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، افزود: در عرصه اقتصاد و صنعت توان رقابت با بسیاری از کشورها را نداریم، اما در قلمرو فرهنگ و هنر، هیچ ملتی را یارای هم‌سنگی با ایران نیست. سفره فرهنگ در فارس گسترده است و باید با زبان فصاحت و بلاغت آن را به جهان معرفی کرد.

ایوبی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گردشگری و هنری استان فارس تأکید کرد: اگر همت و تلاش مضاعف به کار گرفته شود، می‌توان در حوزه گردشگری سلامت و فرهنگ، جمعیت گسترده‌ای از مشتاقان را به فارس و شیراز کشاند. بسیاری از هنرمندان و گردشگران خارجی نه تنها مشتاق حضور در این خطه هستند، بلکه آماده‌اند برای مشاهده عظمت و شکوه فرهنگ ایران هزینه کنند.

وی قرن بیست‌ویکم را «قرن فرهنگ، هنر و رابطه انسان با انسان» توصیف کرد و گفت: امروز ما در عصر ارتباطات زندگی می‌کنیم و این ارتباط زمانی معنا می‌یابد که بر پایه عشق، شعر، ادب و محبت بنا شده و به سبک زندگی انسانی بازگردد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی در ارتقای جایگاه فارس در سطح جهانی خاطرنشان کرد: قول می‌دهم همه راه‌های بین‌المللی را برای معرفی ظرفیت‌های فارس باز کنم. مدیری که رؤیا و عشق در دل نداشته باشد جز رنج و زحمت برای دیگران چیزی به یادگار نمی‌گذارد، اما مدیری با رؤیا و انگیزه می‌تواند اثرگذار و موفق باشد.

ایوبی در پایان تصریح کرد: مملکت باید به مردم سپرده شود. ایرانیان مردمانی خوش‌سلیقه، توانمند و آگاه‌اند و به‌خوبی می‌دانند چگونه کشور خود را اداره کنند.

انتهای پیام/