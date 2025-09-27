خبرگزاری کار ایران
روابط گردشگری میان ایران و مالزی توسعه می‌یابد/ هر گردشگر یک سفیر فرهنگی است

سفیر مالزی در ایران با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه دو کشور در حوزه گردشگری، گفت: هر گردشگری که به کشوری سفر می‌کند، در واقع سفیری است که روایت‌ها و داستان‌های فرهنگی کشور مقصد را بازگو خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی گردشگری و افتتاحیه هفته گردشگری که شنبه ۵ مهر در سالن همایش‌های هتل هما برگزار شد، خیری بن عمر، سفیر مالزی در ایران، با تأکید بر اهمیت توسعه روابط گردشگری میان ایران و مالزی اظهار داشت: ما باید گردشگری را به‌عنوان یک نیروی قوی برای پیشبرد تحول پایدار بشناسیم، همان‌طور که شعار امسال سازمان جهانی گردشگری نیز بر آن تأکید دارد: گردشگری و تحول پایدار.

وی افزود: روابط گردشگری بین ایران و مالزی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و هر دو کشور با دارا بودن ارزش‌های فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر، ظرفیت بالایی برای تبادل گردشگر دارند. ورود گردشگران ایرانی به مالزی طی سال‌های اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سفیر مالزی با تأکید بر نقش گردشگری در تقویت صلح و همکاری بین کشورها گفت: هر گردشگر در حقیقت یک سفیر فرهنگی است و می‌تواند داستان‌ها و روایت‌های کشور مقصد را به جهان بازگو کند.

او همچنین به ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری حلال، سلامت و طبیعت اشاره کرد و افزود: ما آماده‌ایم با ایران برای توسعه روابط فرهنگی و گردشگری همکاری کنیم.

در بخش دیگری از این مراسم، فعالان صنعت گردشگری نیز به بیان چالش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند.

ضرورت ارتقای ساختار گردشگری؛ تأکید رئیس جامعه هتلداران بر اقدامات اساسی

جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری و تعرفه‌ای این صنعت گفت: بخش زیادی از موانع گذشته رفع شده، اما هنوز ساختار فعلی گردشگری پاسخگوی نیازهای کشور نیست و نیازمند ارتقای جدی است.

توسعه بازارهای جدید، راهبرد اصلی پیشرفت گردشگری

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، نیز با بیان آسیب‌پذیری صنعت گردشگری در بحران‌ها افزود: صنعت گردشگری آسیب‌های جدی دیده، اما باید با ایجاد بازارهای جدید و پیگیری برنامه‌های راهبردی، آن را به روزهای شکوفایی بازگردانیم.

وی از برنامه سفر به عراق در هفته آینده برای توسعه همکاری‌های گردشگری خبر داد.

این مراسم با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس، سفیر عربستان در ایران و جمعی از فعالان صنعت گردشگری برگزار شد و بر اهمیت گردشگری به‌عنوان ابزاری برای توسعه فرهنگی و اقتصادی تأکید شد.

 

 

