مشاور اصناف خانه سینما منصوب شد

سرکار خانم منصوره وافری

ضمن سپاس و قدردانی از شما برای سالها فعالیت و کمک به اهالی سینما و حسن ارتباط با صنوف خانه سینما ، شما را به سمت مشاور مدیرعامل در امور اصناف و همچنین اداره دبیرخانه های «شورای صنفی نمایش» و «شورای صیانت» خانه سینما منصوب می نمایم.

امید است با یاری و همراهی شما بتوانیم برای حل مشکلات اعضاء، گامهای موثری برداریم.



همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما

