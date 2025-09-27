مشاور اصناف خانه سینما منصوب شد
همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی منصوره وافری را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور اصناف و همچنین اداره دبیرخانه های «شورای صنفی نمایش» و «شورای صیانت» خانه سینما منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، در این حکم آمده است:
سرکار خانم منصوره وافری
ضمن سپاس و قدردانی از شما برای سالها فعالیت و کمک به اهالی سینما و حسن ارتباط با صنوف خانه سینما ، شما را به سمت مشاور مدیرعامل در امور اصناف و همچنین اداره دبیرخانه های «شورای صنفی نمایش» و «شورای صیانت» خانه سینما منصوب می نمایم.
امید است با یاری و همراهی شما بتوانیم برای حل مشکلات اعضاء، گامهای موثری برداریم.
همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما