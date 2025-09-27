به گزارش ایلنا، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران از رونمایی مستند «من بلاگر نیستم» تولید اداره کل فرهنگی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به کارگردانی وحید چاووش خبر داد.

زیبایی‌نژاد ضمن معرفی سوژه این فیلم مستند گفت: مستند «من بلاگر نیستم» پرتره‌ای از یک بلاگر اینستاگرامی است و زندگی و فعالیت‌های او را روایت می‌کند. نکته اصلی سوژه این مستند، بهره‌گیری مثبت او از فضای مجازی است. برخلاف آن چیزی که از بسیاری از بلاگرها می‌بینیم. کاراکتر اصلی این مستند یک بلاگر است که فعالیت‌های زیادی در فضای مجازی دارد؛ عمده فعالیت‌های او خیرخواهانه است و با حمایت افرادی که پیج او را دنبال می‌کنند، زمینه‌ساز اتفاقات مثبت زیادی شده است.

وی اضافه کرد: در این مستند شرح سرگذشت این بلاگر بیان می‌شود و مخاطبان در قالب فعالیت‌های روزانه‌ای او که مصداقی از خدمت‌رسانی به مردم است، با او بیشتر آشنا می‌شوند.

او با تاکید بر اینکه این مستند چهره متفاوتی از فضای مجازی را به تصویر می‌کشد، گفت: متاسفانه اکثر محتوای تولیدی در فضای مجازی آمیخته به موضوعاتی است که نه تنها دغدغه مردم نیست، بلکه در مواردی باعث ترویج مفاهیم غلط فرهنگی اجتماعی نیز می‌شود. سوژه اصلی این مستند، فردی است که برخلاف بقیه از ظرفیت‌های فضای مجازی برای خدمت به مردم استفاده می‌کند و هیچ چشم‌داشتی ندارد. از سویی دیگر، این مستند نقدی بر عملکرد رسانه‌های جمعی دارد که پس از بهره‌برداری از یک موضوع، آن را رها می‌کنند. فارغ از اینکه چه سرنوشتی در انتظار افراد درگیر در آن موضوع است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت: این مستند برای نخستین بار در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت و مراسم رونمایی از آن فردا یکشنبه ۶ مهر ماه در ایوان شمس برگزار خواهد شد. پس از آن، این مستند در شبکه نمایش خانگی اکران می‌شود و پس از پایان دوره اکران آنلاین، از تلویزیون پخش خواهد شد.

براساس این گزارش، مستند «من بلاگر نیستم» تولید اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به کارگردانی وحید چاووش است و روز یکشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۱۶ در سالن اشراق ایوان شمس رونمایی خواهد شد.

