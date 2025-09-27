به گزارش ایلنا، این فیلم تنها اثر ایرانی بود که در این دوره از جشنواره توانست جایزه بخش اصلی را دریافت کند. این مستند به‌زودی در جشنواره زوریخ و جشنواره بین المللی فیلم لندن هم حضور دارد.



«بال‌های آوازخوان» نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهم‌تنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آن‌ها با مسئله مهاجرت را به تصویر می‌کشد. لوکیشن فیلم، روستای دره‌تفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسان‌ها و لک‌لک‌ها در همزیستی‌ای کم‌نظیر زندگی می‌کنند.



در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که هم‌زمان از شوهر صدساله‌اش و لک‌لکی زخمی مراقبت می‌کند، در حالی‌که دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. بال‌های آوازخوان تلاشی‌ست برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویه‌ای همدلانه و انسانی.



مراحل پژوهش، تولید و پس‌تولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.

تهیه‌کنندگان این فیلم اینا تدژوا , زینا برویان

و سرگل مرادی هستند و اثر به‌صورت مشترک توسط ، گرجستان ، بلژیک و ایران تولید شده است.



عوامل اصلی فیلم: مشاور هنری و تدوین: لقمان سخنور، فیلم‌بردار: وریا عبدیانی، صدابردار: مهدی یگانه،

صدا بردار بخش دوم : ارسطو مفاخری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: صادق امیدبخش، طراحی صحنه: حمیده رسولی، مدیر تولید: ساکو ابراهیمی ٫ صداگذاری: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، طراحی پوستر: شعیب مکتبداری، مشاور رسانه‌ای: گلاویژ نادری

