خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایزه بهترین مستند آسیایی جشنواره بوسان به «بال‌های آوازخوان» رسید

جایزه بهترین مستند آسیایی جشنواره بوسان به «بال‌های آوازخوان» رسید
کد خبر : 1692114
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم مستند «بال‌های آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، موفق به دریافت جایزه بهترین مستند آسیایی سی‌امین جشنواره بوسان کره جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، این فیلم تنها اثر ایرانی بود که در این دوره از جشنواره توانست جایزه بخش اصلی را دریافت کند. این مستند  به‌زودی در جشنواره زوریخ و جشنواره بین المللی فیلم لندن هم حضور دارد.

«بال‌های آوازخوان» نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهم‌تنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آن‌ها با مسئله مهاجرت را به تصویر می‌کشد. لوکیشن فیلم، روستای دره‌تفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسان‌ها و لک‌لک‌ها در همزیستی‌ای کم‌نظیر زندگی می‌کنند.

در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که هم‌زمان از شوهر صدساله‌اش و لک‌لکی زخمی مراقبت می‌کند، در حالی‌که دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. بال‌های آوازخوان تلاشی‌ست برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویه‌ای همدلانه و انسانی.

مراحل پژوهش، تولید و پس‌تولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.
تهیه‌کنندگان این فیلم اینا تدژوا , زینا برویان 
و سرگل مرادی هستند و اثر به‌صورت مشترک توسط ، گرجستان ، بلژیک و ایران تولید شده است.

عوامل اصلی فیلم: مشاور هنری و تدوین: لقمان سخنور، فیلم‌بردار: وریا عبدیانی، صدابردار: مهدی یگانه، 
صدا بردار بخش دوم : ارسطو مفاخری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: صادق امیدبخش، طراحی صحنه: حمیده رسولی، مدیر تولید: ساکو ابراهیمی ٫ صداگذاری: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، طراحی پوستر: شعیب مکتبداری، مشاور رسانه‌ای: گلاویژ نادری

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی