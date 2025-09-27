جایزه بهترین مستند آسیایی جشنواره بوسان به «بالهای آوازخوان» رسید
فیلم مستند «بالهای آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، موفق به دریافت جایزه بهترین مستند آسیایی سیامین جشنواره بوسان کره جنوبی شد.
به گزارش ایلنا، این فیلم تنها اثر ایرانی بود که در این دوره از جشنواره توانست جایزه بخش اصلی را دریافت کند. این مستند بهزودی در جشنواره زوریخ و جشنواره بین المللی فیلم لندن هم حضور دارد.
«بالهای آوازخوان» نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهمتنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آنها با مسئله مهاجرت را به تصویر میکشد. لوکیشن فیلم، روستای درهتفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسانها و لکلکها در همزیستیای کمنظیر زندگی میکنند.
در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که همزمان از شوهر صدسالهاش و لکلکی زخمی مراقبت میکند، در حالیکه دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. بالهای آوازخوان تلاشیست برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویهای همدلانه و انسانی.
مراحل پژوهش، تولید و پستولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.
تهیهکنندگان این فیلم اینا تدژوا , زینا برویان
و سرگل مرادی هستند و اثر بهصورت مشترک توسط ، گرجستان ، بلژیک و ایران تولید شده است.
عوامل اصلی فیلم: مشاور هنری و تدوین: لقمان سخنور، فیلمبردار: وریا عبدیانی، صدابردار: مهدی یگانه،
صدا بردار بخش دوم : ارسطو مفاخری، دستیار کارگردان و برنامهریز: صادق امیدبخش، طراحی صحنه: حمیده رسولی، مدیر تولید: ساکو ابراهیمی ٫ صداگذاری: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، طراحی پوستر: شعیب مکتبداری، مشاور رسانهای: گلاویژ نادری