درخشش نوجوان ایرانی در مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن
مهشید قاسمی نوجوان ۱۴ساله از کانون کهریزسنگ استان اصفهان جایزه اول بخش بینالملل مسابقه نقاشی محیط زیست جیکیوآی ژاپن را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، مهشید قاسمی نوجوان ۱۴ساله از کانون کهریزسنگ اصفهان جایزه اول بخش بینالملل مسابقه نقاشی محیط زیست جیکیوآی ژاپن را از آن خود کرد.
بر اساس این خبر، به این رقابت بینالمللی ۸ هزار و ۵۱۴ اثر از ۶۸ کشور جهان ارسال شده بود که ۱۶۰ اثر آن به نقاشیهای ارسالشده اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ایران اختصاص داشت.
اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک جایزه ویژه هیأت داوران، چهار جایزه اول بخش بینالملل و سه دیپلم افتخار بخش بینالملل را از این رویداد هنری دریافت کردند.
سنا خدایی ۱۳ساله از کانون پرورش فکری بشرویه استان خراسان جنوبی جایزه ویژه هیئت داوران این مسابقه را دریافت کرد.
ستایش قویبازو ۹ساله از مرکز شماره ۱ کانون مشکینشهر استان اردبیل، زهرا جلیلی ۱۰ساله از مرکز ۳۷ کانون تهران، محیا اسدی ۱۲ساله از کانون سنندج استان کردستان و مهشید قاسمی ۱۴ساله از کانون کهریزسنگ استان اصفهان جایزه اول بخش بینالملل مسابقه نقاشی محیط زیست جیکیوآی ژاپن را از آن خود کردند.
همچنین محمدرضا موسایی ۱۳ساله از مرکز شماره ۲۱ کانون تهران، حنانه نصیری ۱۳ساله از مرکز شماره ۲ کانون مشکینشهر استان اردبیل و زینب رحیمی ۱۴ساله از کانون نمین استان اردبیل همگی دیپلم افتخار بخش بینالملل مسابقه ژاپن را به خود اختصاص دادند.
گفتنی است با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون کشور، میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان، احسان مشکلانی مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان و مهدی باطنی مدیر کانون زبان اصفهان در گردهمایی سراسری کارکنان، کارشناسان، مسولان مراکز و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان از مهشید قاسمی به خاطر کسب موفقیتهای بینالمللی تجلیل به عمل آمد.