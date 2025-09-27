به گزارش ایلنا، این جشنواره برای دومین سال پیاپی است که در شهر دبی امارات متحده عربی به دبیری هیلا صدیقی برگزار می‌شود و هیئت دبیران آن تورج اصلانی(فیلم)، سیف‌الله صمدیان (عکس)، محمدمهدی گورنگی (موسیقی) و محمد رحمانیان (تئاتر) هستند.

در ابتدای افتتاحیه این جشنواره که همزمان با گشایش نمایشگاه عکس‌های منتخب با محوریت مادر بود، سیف الله صمدیان دبیر بخش عکس توضیحاتی را در خصوص نحوه‌ی انتخاب آثار و داوری اعلام کرد.

صمدیان ضمن تقدیر از تمامی آثار ارسال شده به دومین دوره‌ی جشنواره مهر، گفت: «انتخاب عکس با محوریت مادر بسیار کار سختی‌ است؛ چرا که در خصوص نشان دادن نقش مادر، چاره‌ای نیست جز آنکه فرزندی در عکس باشد. فریم‌های هنرمندانه‌ای در حدود ۲۵۰۰ عکس به دست ما رسیده‌ بود که ناچار شدیم از آن میان ۲۵۰ تصویر را انتخاب کنیم».

دبیر بخش عکس افزود: «از این ۲۵۰۰ عکس، گروه تصویر سال که امسال با جشنواره‌ی مهر همکاری دارد؛ ۹۵۰ عکس را انتخاب کرد و بدست هیأت داوران رساند. هیئت داوران در چهار بخش «مادر و روابط عاطفی و خانوادگی در زندگی شهری، روستایی و عشایری»، «مادر و فعالیت‌های شغلی در عرصه‌های مختلف بیرون از خانه»، «مادر و حضور در رویداد‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی و …» و «مادر و شرایط و حوادث پیش‌بینی نشده مثل جنگ، سیل و زلزله و …» ۲۵۰ تصویر را انتخاب کردند».

صمدیان در پایان گفت خوشحال است که جشنواره‌ای بدون هیچ وابستگی و سیاست‌زدگی در راستای ارتقای آثار فرهنگی برگزار می‌شود.

هیأت داوران بخش عکس را محمود کلاری، آلفرد یعقوب زاده، میشکت کریفا، مریم زندی و شادی قدیریان تشکیل می‌دهند.

در ادامه این مراسم تورج اصلانی دبیر بخش فیلم بر روی صحنه آمد و ضمن ابراز خرسندی از اینکه جشنواره مهر به پروتکل جهانی شدن نزدیک می‌شود، بیانیه هیأت انتخاب بخش فیلم را خواند. هیأت انتخاب بخش فیلم غلامرضا رمضانی، اندیشه فولادوند، حامد ثابت، آزیتا رصافی و حسن اصلانی هستند و در قسمتی از متن بیانیه آمده: «مفتخریم که در دومین دوره‌ از جشنواره‌ی فیلم «مهر» میزبان آثار بسیاری از فیلم‌سازان فرهیخته و منحصربه‌فردی بودیم که از میان بیش از دویست‌وسی اثرشان «بیست‌وشش» فیلم، نمایندگی می‌کنند بخش‌های مختلف جشنواره را.

پس از تماشا و بررسی کلیه‌ی آثار، آنچه کار را بی‌اندازه سخت می‌کرد، ورطه‌ی صعب گزینش بود و افسوس برای بدرود با آن‌دسته از آثاری‌که امید است در جشنواره‌های پیشِ رو شاهد درخششان باشیم».

در این بیانیه با اشاره به اینکه فقط بیست و شش اثر امکان حضور داشتند و آثار سزاواری هم بودند به دلیل ‌عدم رعایت شرایط آئین‌نامه‌ای حذف شدند، اعلام شد: «نکته‌ای که در بررسی آثار امسال به چشم آمد، رشد قابل توجه و روبه‌تکامل دغدغه‌مندی‌های اجتماعی و انسانی فیلم‌سازان عزیز بود.

بدان‌سان که در اکثر مواقع هنگامه‌ی تماشا حس می‌کردیم مقابل آینه‌ای تمام‌قد از خویش ایستاده‌ایم و افکار بودند که هجوم می‌آوردند و با خود، خیال را می‌رقصاندند. تجربه‌ی امسال نشان داد که فیلم کوتاه در ایران تا به چه‌سان؛ خلاق و دغدغه‌مند است و این جشنواره میزبانی شد برای تعداد اندکی از میهمانان متفکر و اصیل تا این ظرفیت ارزشمند، نمود بیشتری یابد».

رئیس هیأت داوران بخش فیلم تهمینه میلانی است و اعضای هیأت داوران گیورگی اواشویلی (گرجستان)، صدیق برمک (افغانستان)، سامان سالور (ایران) و زهرا غندور (عراق) هستند.

در ادامه این برنامه محمد رحمانیان دبیر بخش تئاتر بر صحنه رفت و ضمن تقدیر از اینکه جشنواره‌ای کاملا مستقل و با هزینه شخصی اداره می‌شود، از حضور افرادی در سالن بودند و از هیأت داوران بخش تئاتر تشکر کرد.

علی عمرانی، مهتاب نصیرپور و محسن علیخانی داوران بخش تئاتر هستند.

سپس محمد مهدی گورنگی دبیر بخش موسیقی، اعلام کرد که ۳۶۰ اثر به دبیرخانه بخش موسیقی رسیده بودند که فقط ۸۹ گروه واجد شرایط بودند.

این موسیقی‌دان افزود: «این گروه‌ها طی دو مرحله توسط هیئت محترم داوران بررسی شدند و در نهایت، در پروسه‌ای بسیار نزدیک، چهار گروهی که بیشترین امتیاز را کسب کردند، مشخص شدند».

گورنگی گفت: «باید تأکید کنم که این‌جا کلماتی مانند؛ رقابت و امتیاز و رتبه، صرفاً نمادین است، و شاید بهانه‌ای‌ست برای مهر و دوستی و شنیدنِ نغمه‌های جاودان، که خنیاگرانِ موسیقی اقوام را فارغ از هر رتبه و رقابتی، تنها و تنها باید ستود و گرامی‌داشت».

این آهنگساز در پایان صحبت‌های خود از فردین خلعتبری به خاطر همراهیش در مرحله اول داوری تشکر کرد.

علی‌اکبر شکارچی، نزاکت تیموراوا، سپیده جندقی و احمد الحوسانی به همراه محمد مهدی گورنگی هیأت داوران بخش موسیقی هستند.

انتهای پیام/