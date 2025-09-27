آناهیتا درگاهی نخستین بازیگر «حراج پایان فصل» شد
فیلم سینمایی «حراج پایان فصل» در مرحله پیشتولید قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، با آغاز پیشتولید فیلم سینمایی «حراج پایان فصل» به کارگردانی کاوه دهقانپور و تهیهکنندگی علیرضا کریمزاده، آناهیتا درگاهی به عنوان نقش اصلی زن این فیلم انتخاب شد.
در خلاصه داستان «حراج پایان فصل» با فیلمنامهای از علیرضا قاسمی آمده است: «فرار از گذشته آسان نیست؛ حتی اگر همه چیزت را برای فروش بگذاری…»
اسامی دیگر بازیگران و عوامل پشت صحنه در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.
آخرین ساخته کاوه دهقانپور با نام «لختگی» اواسط سال گذشته در سینماهای سراسر کشور اکران شد.