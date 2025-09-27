آناهیتا درگاهی نخستین بازیگر «حراج پایان فصل» شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با آغاز پیش‌تولید فیلم سینمایی «حراج پایان فصل» به کارگردانی کاوه دهقانپور و تهیه‌کنندگی علیرضا کریم‌زاده، آناهیتا درگاهی به عنوان نقش اصلی زن این فیلم انتخاب شد.

در خلاصه داستان «حراج پایان فصل» با فیلمنامه‌ای از علیرضا قاسمی آمده است: «فرار از گذشته آسان نیست؛ حتی اگر همه چیزت را برای فروش بگذاری…»

اسامی دیگر بازیگران و عوامل پشت صحنه در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.

آخرین ساخته کاوه دهقانپور با نام «لختگی» اواسط سال گذشته در سینماهای سراسر کشور اکران شد.

