«فصل آلوچه های سبز» از آمریکا جایزه گرفت
در دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم عشق که از 25 تا 29 شهریور ماه سال جاری در ایالت کالیفرنیا در آمریکا برگزار شد، بهزاد عبدی جایزه بهترین موسیقی متن را برای فیلم «فصل آلوچه های سبز» از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای؛ فیلم «فصل آلوچه های سبز» به نویسندگی احمد رفیعزاده، کارگردانی علی بیات و تهیه کنندگی محمد نجفی زاده که پیش از این در جشنواره فیلمهای آسیایی بارسلونا (اسپانیا)، در بخش رقابتی نتپک، برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده و همچنین در جشنواره بین المللی فیلم داکا (بنگلادش)، جشنواره فیلمهای ایرانی زوریخ (سوییس)، جشنواره فیلمهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای صوفیه (بلغارستان)، جشنواره بین المللی فیلم ولز (بریتانیا)، جشنواره بین المللی فیلم سانتو دومینگو (جمهوری دومینیکن)، جشنواره فیلم عشق (آمریکا) و جشنواره فیلم اوستیا (ایتالیا) شرکت کرده است، در دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم عشق که از 25 تا 29 شهریور ماه سال جاری در ایالت کالیفرنیا در آمریکا جایزه بهترین موسیقی متن را برای فیلم «فصل آلوچه های سبز» از آن خود کرد.
مهدی احمدی، فریبا کامران، سیاوش چراغی پور، امیر شهاب رضویان، احسان معجونی، مریم همتیان و ایوب آقاخانی در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل فیلم «فصل آلوچه های سبز» میتوان به مشاور کارگردان: پیام اسکندری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، تدوین: ابراهیم سعیدی، موسیقی: بهزاد عبدی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، طراح صحنه: داریوش پیرو، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح گریم: محسن دارسنج، جانشین تهیهکننده: محمد حسینخانی، مجری طرح: حسین بشگرد، مدیر تولید: سجاد نوری، مدیر تدارکات: بهمن صدیق، مدیر پستولید: مهدی کارآمد تبریزی، صدابردار: ارسلان کیان ارثی، عکاس: احسان نقابت، فیلمبردار پشتصحنه: علیرضا علیاری، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: پیام حنفی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: مهدی سهرابی، طراح پوستر:بهزاد خورشیدی، سرمایهگذاران: سعید کیوانفر، محمد بیات و محمد حسینخانی اشاره کرد.