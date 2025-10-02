به گزارش ایلنا به نق از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «بازی‌های تفکر سیستمی (راهنمای کاربردی برای درک سیستم‌های پیچیده)» اثر لیندا بوث سوینی و دنیس میدوز با ترجمه علی سیبویه و مجتبی احمدزاده در ۳۹۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این کتاب نوآورانه با استفاده از بازی‌ها و تمرین‌های تجربی راهی جذاب و مؤثر برای آموزش اصول تفکر سیستمی بدون نیاز به فرمول‌های پیچیده و تنها برای با بهره‌گیری از تعامل و تجربه عملی فراهم می‌کند.

نویسندگان اثر پیشرو با رویکرد منحصر به فرد، خواننده را از نقش گوش دهنده منفعل بیرون می‌آورند و او را به کاشف مفاهیم مهم تبدیل می‌کنند. هر بازی، در واقع اشاره‌ای است به یکی از «عادات ذهنی» متفکر سیستمی، مثل دیدن تصویر کلی، درک وابستگی‌های متقابل، شناسایی نقاط اهرمی و پذیرش تناقض‌ها.

آنچه که نویسندگان این کتاب را متمایز می‌کند، رویکرد نوین در آموزش مفاهیم و اصول و کاربردهای یک حوزه دانش بشری است. تدوین کتاب به گونه‌ای صورت گرفته که مخاطبان و آموزه‌های تفکر سیستمی، خودشون مفاهیم را کشف کنند و به تبع یادگیری به صورت ناگزیر اتفاق می‌افتد.

در این کتاب یادگیری فقط به معنای دانستن نیست، بلکه شامل احساس کردن، تعامل کردن و بازی کردن نیز می‌شود؛ از این رو برای کسانی مناسب است که می‌خواهم یاد بدهند یاد بگیرند و بهتر تصمیم بگیرند، مانند: معلمان و مدیران، مربیان و سیاستگذاران، دانشجویان و توسعه دهندگان سازمانی.

در بخش ابتدایی این کتاب آمده است: برای استفاده از این تمرین‌ها نیازی نیست یک متخصص آموزش کارکنان سازمان یا مربی باشید. ما تصور می‌کنیم که با کمی مقدمه‌چینی، یک تیم بتواند کتاب بازی‌ها را باز کنید و تمرین‌ها را همانطور که ممکن است تمرین‌های کتاب راهنمای عملی «پنجمین فرمان در میدان عمل» را انجام دهد، پیش ببرد.

در این اثر، پس از بیان روش‌های یک متفکر سیستمی، نقش بازی‌ها در آموزش تفکر سیستمی عنوان شده و در ادامه روش‌هایی برای ارائه تمرین‌های یادگیری بیان شود. سپس ۳۰ بازی و تمرین تجربی در این کتاب آورده شده که در ذیل هر بازی یا تمرین، هدف و پیامدهای مورد انتظار و موقعیت استفاده و همچنین شیوه اجرای آن نیز ذکر شده است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

