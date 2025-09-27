گنجینه مجازی دفاع مقدس با ۱۳۵۰ مدخل در دسترس عموم قرار گرفت

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، امروز شنبه پنجم مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح این دانشنامه مناسبتی اظهار کرد: این دانشنامه که در پایگاه حوزه نت به نشانی https://hawzah.net قابل دسترس است، گستره وسیع موضوعات از پیش از جنگ تا دوران بازسازی را پوشش می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با بیان اینکه دفاع مقدس، درس‌هایی مانند ایثار، وحدت ملی، مقاومت در برابر ظلم، تکیه بر توان داخلی و ایمان به هدف را برای نسل‌های آینده برجای گذاشت، افزود: این دوران ثابت کرد که با اتکا به مردم و باور به آرمان‌ها، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کرد.

مدیر پایگاه حوزه نت با بیان اینکه ایمان و باور قلبی به دفاع از وطن و آرمان‌ها مهمترین عاملی بود که رزمندگان با وجود تمام کمبودها و نابرابری‌ها مهمترین عاملی بود که توانست دربرابر یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا ایستادگی کند ابراز کرد: رهبری الهام‌بخش حضرت امام خمینی (ره)، روحیه جهادی، فرهنگ شهادت‌طلبی و احساس مسئولیت جمعی هم، از دیگر عوامل کلیدی این پایداری بودند.

حجت الاسلام اکبری با توجه به ضرورت آگاهی بخشی به عموم آحاد جامعه و با توجه به رغبت بیش از پیش مردم به فضای مجازی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس دانشنامه علمی دفاع مقدس را در بستر فضای مجازی عرضه کرده‌ایم.

وی افزود: این درختواره دانشی حاوی ۱۳۵۰ مطلب گوناگون شامل مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه‌های دانشجویی و حوزوی، بریده جراید و… است.

مدیر پایگاه حوزه نت بیان کرد: دانشنامه دفاع مقدس در بخش‌های متنوع دوران پیش از جنگ تحمیلی و پس از جنگ تحمیلی در ۱۰ موضوع گوناگون با محوریت دفاع مقدس در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی اظهارکرد: «تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس»، «رهبری و مدیریت دفاع مقدس»، «نیروهای نظامی در دفاع مقدس»، «دفاع مقدس و اقشار مردم»، «ایثارگران دفاع مقدس»، «دفاع مقدس در کلام بزرگان»، «فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس»، «دفاع مقدس در عرصه ادب و هنر»، «کتابشناسی دفاع مقدس»، «دفاع مقدس در رسانه و اینترنت» و «جنگ تحمیلی عراق علیه ایران» از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه خواندنی است.

حجت الاسلام اکبری گفت: «جنگ تحمیلی عراق علیه ایران» و «تحلیلی کوتاه از حماسه ۸ سال دفاع مقدس» از جمله مطالب ویژه این دانشنامه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ریز موضوعات این دانشنامه مناسبتی اشاره کرد و افزود: «دفاع مقدس از آغاز تا پایان»، «دفاع مقدس و رهبری انقلاب اسلامی»، «دفاع مقدس و نقش مردم»، «شهدا و دفاع مقدس»، «دفاع مقدس و نقش قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی» و «پیروزی‌ها و تلخی‌های دفاع مقدس» از جمله موضوعاتی است که در این دانشنامه به مخاطبان عرضه می‌شود.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: «منافقین و جنگ تحمیلی»، «دفاع مقدس در عرصه هنر»، «دفاع مقدس در رسانه و اینترنت»، «دفاع مقدس و کتاب» و «کتاب‌شناسی و پایان نامه‌ها»، «ویژگی‌های دفاع مقدس»، «دوران بازسازی و پس از جنگ»، «امام خمینی (ره) و دفاع مقدس» و «آیت‌الله خامنه‌ای و دفاع مقدس» بخش دیگری از عناوین این دانشنامه می‌باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از سایر جزئیات این درختواره دانشی و بهره بردن از آن به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنند.

