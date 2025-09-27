شالبافیان:
حمایت از تامین مالی ۱۹۵ پروژه گردشگری و ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی/ افتتاح ۸۶۰ پروژه گردشگری در یکسال
رییس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از حمایت از تامین مالی ۱۹۵ پروژه گردشگری شامل ۶۴ هتل، ۷۳ مجتمع گردشگری و ۳۵ اقامتگاه بومگردی و سنتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در همایش بینالمللی «ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشورهای عضو اکو: فرصتها و چشمانداز» که در قزاقستان برگزار شد، علیاصغر شالبافیان به تشریح آخرین دستاوردها و برنامههای سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پرداخت.
او با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری هدفمند در این بخش گفت: میزان پروژههای معرفیشده از محل صندوق توسعه ملی ۸۴ پروژه و از منابع بازگشتی سنواتی ۱۴۳ پروژه بوده است و جمعاً ۲۲۷ پروژه در فرایند تامین مالی قرار دارند که ۱۹۵ پروژه به بخش گردشگری تعلق دارد و باقی پروژهها مربوط به سایر بخشهاست.
شالبافیان همچنین عملکرد یک سال اخیر دولت در توسعه زیرساختهای گردشگری را تشریح کرد و افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۸۶۰ پروژه گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۴.۴ همت، افتتاح و یا در آستانه افتتاح قرار گرفتهاند که زمینه اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
رییس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تصریح کرد: سرمایهگذاری استراتژیک در زیرساختها و پروژههای گردشگری نه تنها رشد اقتصادی را تسریع میکند، بلکه جایگاه بینالمللی ایران در حوزه گردشگری را ارتقا داده و فرصتهای شغلی پایدار و مولد ایجاد میکند.