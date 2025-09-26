خبرگزاری کار ایران
توضیح دفتر موسیقی درباره لغو کنسرت سیروان خسروی/دلیل؛ اعتراض مردم نیاوران!

در پی اعتراض اهالی نیاوران به برگزاری کنسرت سیروان خسروی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که این برنامه لغو نشده بلکه ادامه اجراها در مکانی مناسب‌تر برگزار خواهد شد؛ اقدامی که به گفته مدیرکل دفتر موسیقی، با هدف حفظ آرامش و رفاه ساکنان منطقه صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی معاونت امور هنری، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تغییر مکان کنسرت سیروان خسروی توضیح داد: «برای ما آرامش ساکنان محل اهمیت زیادی دارد. اهالی نیاوران اعلام کرده بودند که چندین‌بار با مشکل آلودگی صوتی روبه‌رو شده‌اند و اعتراضشان نتیجه‌ای نداشته است.»

وی افزود: «با توجه به اهمیت ایمنی، آتش‌نشانی و رفاه مردم، تلاش کردیم در دو سه شب نخست با کاهش حجم صدا و تغییر ساعت برگزاری، رضایت اهالی را جلب کنیم تا برنامه طبق بلیت‌های فروخته‌شده تا سوم مهر ادامه یابد، اما نهایتاً موفق به کسب رضایت ساکنان نشدیم.»

رضایی تأکید کرد: «کنسرت‌ها لغو نشده است، بلکه ادامه اجراها در مکانی مناسب‌تر دنبال خواهد شد. از این پس نیز مجوز اجرا با چنین وسعت و در همان محدوده صادر نخواهد شد، چراکه آرامش و آسایش مردم برای دفتر موسیقی در اولویت است.»

