در دیدار معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با رییس سازمان سینمایی کشور مطرح شد:

تولید فیلم سینمایی مشترک با موضوع شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه

در دیداری صمیمانه و سازنده که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، مهندس سعید اوحدی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با دکتر رائد فریدزاده، رییس سازمان سینمایی کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، بر توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری و تولید مشترک فیلم سینمایی با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران تأکید شد. این فیلم با هدف ثبت و روایت واقعیات تاریخی، شهدای مردمی و اقتدار ایران اسلامی و به تصویر کشیدن نقش انسجام و همبستگی مردم در مقابله با تجاوز دشمن طراحی و تولید خواهد شد.
مهندس اوحدی در این دیدار با بیان خاطراتی از شهدای مردمی که در این جنگ مظلومانه به شهادت رسیده‌اند، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل‌های جوان تأکید کرد و افزود: «ایثار و فداکاری مردم عادی، ستون اصلی مقاومت کشور در این دوران حساس بود و روایت این وقایع باید از طریق هنر و سینما به نسل‌های بعد منتقل شود.
رییس سازمان سینمایی نیز ضمن ابراز خرسندی از این همکاری، بر حمایت کامل سازمان سینمایی از تولید آثار فاخر و ماندگار با موضوع ایثار، شهادت و همبستگی ملی که دغدغه دولت چهاردهم میباشد تأکید نمود و بر اهمیت همکاری مستمر با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای خلق آثار سینمایی مشترک و واقعی‌نگر تأکید کرد.
در گام اول این همکاری مشترک، نقطه عطفی در تولید آثار فرهنگی و هنری درباره مقاومت و جانفشانی مردم عادی محسوب می‌شود و زمینه‌ساز تولید فیلمی است که واقعیت‌های تاریخی جنگ ۱۲ روزه، نقش انسجام ملی و شهادت‌های مردمی را به طور جامع به تصویر خواهد کشید و همسو با اهداف فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.

انتهای پیام/
