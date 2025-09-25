راهیابی «سنگها و انگورها» در جشنواره سفر اسپانیا

به گزارش ایلنا، فیلم «سنگها و انگورها» که چهاردهمین فیلم علی شاه محمدی در مقام کارگردان و محصول مشترک زیگورات فیلم و DOCNOMADS است. در روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر (۴ تا ۶ مهر) در سینما جیرونای بارسلون(Cineme Girona) روی پرده می رود.

این فیلم درباره الن مک کارتی است که بعد از ترک آمریکا در آغاز جوانی، پس از سال ها مسافرت و گشت و گذار در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، در سال های بعد از شصت سالگی آرامش را در روستای کوچک مینیو در پرتغال یافته و همراه لوئیش، یکی از مردان محلی آنجا در خانه ای که به دست خود ساخته اند زندگی می کند.

تهیه کننده و کارگردان این فیلم علی شاه محمدی است. او فارغ التحصیل کارگردانی فیلم از دانشگاه سنت لوکاس بروکسل، درام از دانشگاه هنر و فیلم تئاتر بوداپست و تدوین از دانشگاه تکنولوژی و علوم انسانی لوزافونای لیبسون است.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از: کارگردان و تدوین: علی شاه محمدی،تصویر برداران: علی شاه محمدی ،آراگون یائو و آئودی اِر، صدابردار: سرینی ردی،با حضور: الن مک کارتی، تهیه کننده: زیگورات فیلم و داک نومدز.

