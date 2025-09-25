خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکر احمد پژمان از واشنگتن به تهران انتقال داده شد

پیکر احمد پژمان از واشنگتن به تهران انتقال داده شد
کد خبر : 1691363
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر احمد پژمان، بامداد امروز پنجشنبه، سوم مهر از واشنگتن به تهران بازگردانده شد.

به  گزارش ایلنا، طبق هماهنگی‌هایی که طی چند هفته گذشته با خانواده زنده‌یاد احمد پژمان صورت گرفته بود، پیکر این هنرمند فقید موسیقی کشورمان بامداد امروز پنجشنبه، سوم مهر به ایران بازگردانده شد.

این پروسه طولانی با پی‌گیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان، شاگردان و خانواده مرحوم استاد احمد پژمان و همت مردم هنر دوست شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن به انجام رسید.

مراسم بدرقه پیکر استاد پژمان فردا جمعه، ساعت ۱۰:۳۰ از تالار وحدت برگزار می شود تا روز شنبه پنجم مهر در شهر لار به خاک سپرده شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی