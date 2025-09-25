پیکر احمد پژمان از واشنگتن به تهران انتقال داده شد

به گزارش ایلنا، طبق هماهنگی‌هایی که طی چند هفته گذشته با خانواده زنده‌یاد احمد پژمان صورت گرفته بود، پیکر این هنرمند فقید موسیقی کشورمان بامداد امروز پنجشنبه، سوم مهر به ایران بازگردانده شد.

این پروسه طولانی با پی‌گیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان، شاگردان و خانواده مرحوم استاد احمد پژمان و همت مردم هنر دوست شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن به انجام رسید.

مراسم بدرقه پیکر استاد پژمان فردا جمعه، ساعت ۱۰:۳۰ از تالار وحدت برگزار می شود تا روز شنبه پنجم مهر در شهر لار به خاک سپرده شوند.

