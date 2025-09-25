همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد:
غبارروبی مزار شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
مزار شهدای گمنام دوران دفاع مقدس آرامیده در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس غبارروبی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با چهل وپنجمین گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آئین غبارروبی از مزار شهدای گمنام با حضور کارکنان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جمعی از پرسنل آجا، خانواده شهیدان عبدالرحمان و علیرضا گلچینی و مردم شریف و انقلابی تهران در محل یادمان شهدای گمنام آرامیده در این مجموعه ملی برگزار شد.
در این مراسم عاشقان شهدا پس از قرائت زیارت پرفیض عاشورا، ضمن قرائت فاتحه و تقدیم شاخههای گل از مزار شهیدای گمنام غبارروبی کردند و با آرمانهای امام راحل، ولایت و شهدا تجدید بیعت نمودند.
شایان ذکر است؛ پاسدار شهید عبدالرحمان گلچینی ۲۰ساله و پاسدار شهید علیرضا گلچینی ۲۲ساله که هر دو در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده بودند؛ از شهدای شناسایی شده و آرامیده در یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میباشند.