یک بازیگر تئاتر با ایلنا مطرح کرد؛

جشنواره تئاتر شهروند حضور و جدیت بیشتری می‌خواهد/«مضامین شهروندی» از بنیادی‌ترین مسائل است
یکی از بازیگران حاضر در جشنواره تئاتر خیابانی شهروند به ایلنا گفت: تئاتر یک فرآیند ارجمند چندوجهی است و نگاه محدود به تئاتر و رویدادهای آن، ضمن کاستن از شأن این هنر، اثرگذاری و توفیق آن را در جامعه کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، طی چند روز  در شهر لاهیجان در  حال برگزاری است.

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان  در حال برگزاری است. 

یکی از شرکت کنندگان این رویداد درباره این حضور با ایلنا گفتگو کرد. 

 

جشنواره تئاتر شهروند حضور و جدیت بیشتری می‌خواهد/«مضامین شهروندی» از بنیادی‌ترین مسائل است

 

مهدی حاجیان، هنرمند و بازیگر تئاتر در خصوص برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان و اهمیت این رویداد  گفت: نقطه مشترک بسیاری از رویدادهای ماندگار در تئاتر این است که توسط هنرمندان و با عرق و تعصب و بر مبنای نیاز واقعی پایه‌گذاری شده و شکل گرفته‌اند.

او افزود: به شکل خاص، تئاتر «شهروند» لاهیجان نیز چنین است و این همت با همراهی مدیران شهری و فرهنگی به ثبات و قوام رسیده و اکنون این جشنواره جایگاه ویژه‌ای در بین رویدادهای هنری ایران دارد. 

این هنرمند تئاتر با اشاره به محور اصلی این جشنواره بیان کرد: نکته مهم دیگر محور اصلی این رویداد است؛ «مضامین شهروندی» از بنیادی‌ترین مسائلی است که هر شهروند در تمام لحظه‌ها با آن در ارتباط است. تأثیر و تأثر «شهروند» و «معضلات و مضامین شهروندی» امری مداوم و پویاست که به جهت تغییرات پیاپی و بسیار در شمایل و شرایط زندگی به ویژه در زمانه اکنون، اهمیت دوچندان می‌یابد.  

وی ادامه داد: «نمایش» به عنوان وسیله ارتباطی (مدیا) به اذعان کارآگاهان و کارشناسان، از کارآمدترین ابزارها برای انتقال درست، مطلوب و اثرگذار مضامین، پیام‌ها و ایده‌های هنرمندان به مخاطب است و بی‌گمان اگر این ابزار به درستی و با شناختی همه سویه مورد استفاده قرار گیرد م‌توان به اثربخشی و ماندگاری تاثیر آن یقین داشت. 

حاجیان با اشاره به نکات اجرایی جشنواره تاکید داشت: نکته بسیار مهمی که معمولا در هیاهوی جشنواره و حجم سنگین امور اجرایی مغفول می‌ماند، رصد و توجه دقیق به تأثیر رویداد در جامعه هدف و برنامه‌ریزی برای به‌کاربندی نتایج آن است.

او ادامه داد: به شکل خاص در جشنواره شهروند ضمن اینکه همواره می‌بایست به نقش، حضور، مشارکت فعال و تاثیر «شهروندان» در تولید و ارائه آثار نمایشی توجه جدی صورت گیرد، ضروری است که به شیوه کارشناسی به تهیه آمارهای کاربردی با فاکتورهای اجتماعی در خصوص اثرات برگزاری جشنواره در تمامی شئون شهر و شهروندی پرداخته شود. به هر میزان که این رویداد هنری، مردمی‌تر و وابسته‌تر به شهروندان شود مانایی و پویایی آن تضمین خواهد شد. 

وی در ادامه افزود: هیچگاه نباید به یک رویداد هنری تنها از یک جنبه نظر کنیم. تئاتر یک فرآیند ارجمند چندوجهی است و نگاه محدود به تئاتر و رویدادهای آن، ضمن کاستن از شأن این هنر، اثرگذاری و توفیق آن را در جامعه کاهش می‌دهد. حضور تیم تخصصی جامعه‌شناسی شهری و کارشناسان هنری در کنار تیم سیاستگذاری و اجرایی بسیار ضروری است. 

این هنرمند تئاتر درخصوص مشارکت صنایع و بخش‌های اقتصادی در جشنواره عنوان کرد:  یکی از سوالات همیشگی من چرایی‌ عدم مشارکت جدی و برجسته صنایع مطرح و معظم لاهیجان در برگزاری این رویداد است. در راستای مشارکت اجتماعی، این ساختارهای اقتصادی باید حضور و مشارکت بسیار جدی‌تری داشته باشند و مدیریت شهری، هنرمندان و برگزارکنندگان را یاری کنند. 

مدیر اسبق برنامه‌ریزی جشنواره‌های اداره کل هنرهای نمایشی با اشاره به ظرفیت تئاتر در تحول اجتماعی و گردشگری گفت: شهر یک ساختار اجتماعی با نیازها، هنجارها و چالش‌های فراوان است. ایجاد تحول جدی و ماندگار نیازمند هم‌افزایی توان و امکانات نهادها و سازوکارهای مدنی است که امری دشوار اما ممکن است. تئاتر با قابلیت‌های منحصربه‌فردش بهترین ابزار برای بیان کاستی‌ها، نیازها و بایدهای جامعه شهری است. اگر هنرمند تئاتر با تحلیل درست و بیان شیوا یک بحران یا راهکار را مطرح کند، بسیار تأثیرگذارتر از سایر رسانه‌هاست. 

حاجیان  درباره برپایی تئاترهای خیابانی و تاثیر کلی آن‌ها بیان کرد: تئاتر خیابانی با ایجاد شور و نشاط جمعی، ارتباط بی‌واسطه و همراهی مخاطبان در جذب و ترویج گردشگری نیز موفق بوده است. البته بهره‌برداری درست و به‌هنگام از این ظرفیت وظیفه نهادهای مسئول و مدیریت شهری است.

حاجیان در پایان بیان کرد: لاهیجان به عنوان شهری گردشگرپذیر بیش از ترویج گردشگری نیازمند ارتقای کیفیت و کارآمدی آن است. باید به جنبه‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گردشگری توجه کرد و راهکارهای خلاقانه‌ای برای گردشگری آسان و فراگیر ارائه داد.  

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
