به گزارش خبرنگار ایلنا جشنواره تئاتر خیابانی شهروند، طی چند روز در شهر لاهیجان در حال برگزاری است.

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر ماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان در حال برگزاری است.

یکی از شرکت کنندگان این رویداد درباره این حضور با ایلنا گفتگو کرد.

مهدی حاجیان، هنرمند و بازیگر تئاتر در خصوص برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان و اهمیت این رویداد گفت: نقطه مشترک بسیاری از رویدادهای ماندگار در تئاتر این است که توسط هنرمندان و با عرق و تعصب و بر مبنای نیاز واقعی پایه‌گذاری شده و شکل گرفته‌اند.

او افزود: به شکل خاص، تئاتر «شهروند» لاهیجان نیز چنین است و این همت با همراهی مدیران شهری و فرهنگی به ثبات و قوام رسیده و اکنون این جشنواره جایگاه ویژه‌ای در بین رویدادهای هنری ایران دارد.

این هنرمند تئاتر با اشاره به محور اصلی این جشنواره بیان کرد: نکته مهم دیگر محور اصلی این رویداد است؛ «مضامین شهروندی» از بنیادی‌ترین مسائلی است که هر شهروند در تمام لحظه‌ها با آن در ارتباط است. تأثیر و تأثر «شهروند» و «معضلات و مضامین شهروندی» امری مداوم و پویاست که به جهت تغییرات پیاپی و بسیار در شمایل و شرایط زندگی به ویژه در زمانه اکنون، اهمیت دوچندان می‌یابد.

وی ادامه داد: «نمایش» به عنوان وسیله ارتباطی (مدیا) به اذعان کارآگاهان و کارشناسان، از کارآمدترین ابزارها برای انتقال درست، مطلوب و اثرگذار مضامین، پیام‌ها و ایده‌های هنرمندان به مخاطب است و بی‌گمان اگر این ابزار به درستی و با شناختی همه سویه مورد استفاده قرار گیرد م‌توان به اثربخشی و ماندگاری تاثیر آن یقین داشت.

حاجیان با اشاره به نکات اجرایی جشنواره تاکید داشت: نکته بسیار مهمی که معمولا در هیاهوی جشنواره و حجم سنگین امور اجرایی مغفول می‌ماند، رصد و توجه دقیق به تأثیر رویداد در جامعه هدف و برنامه‌ریزی برای به‌کاربندی نتایج آن است.

او ادامه داد: به شکل خاص در جشنواره شهروند ضمن اینکه همواره می‌بایست به نقش، حضور، مشارکت فعال و تاثیر «شهروندان» در تولید و ارائه آثار نمایشی توجه جدی صورت گیرد، ضروری است که به شیوه کارشناسی به تهیه آمارهای کاربردی با فاکتورهای اجتماعی در خصوص اثرات برگزاری جشنواره در تمامی شئون شهر و شهروندی پرداخته شود. به هر میزان که این رویداد هنری، مردمی‌تر و وابسته‌تر به شهروندان شود مانایی و پویایی آن تضمین خواهد شد.

وی در ادامه افزود: هیچگاه نباید به یک رویداد هنری تنها از یک جنبه نظر کنیم. تئاتر یک فرآیند ارجمند چندوجهی است و نگاه محدود به تئاتر و رویدادهای آن، ضمن کاستن از شأن این هنر، اثرگذاری و توفیق آن را در جامعه کاهش می‌دهد. حضور تیم تخصصی جامعه‌شناسی شهری و کارشناسان هنری در کنار تیم سیاستگذاری و اجرایی بسیار ضروری است.

این هنرمند تئاتر درخصوص مشارکت صنایع و بخش‌های اقتصادی در جشنواره عنوان کرد: یکی از سوالات همیشگی من چرایی‌ عدم مشارکت جدی و برجسته صنایع مطرح و معظم لاهیجان در برگزاری این رویداد است. در راستای مشارکت اجتماعی، این ساختارهای اقتصادی باید حضور و مشارکت بسیار جدی‌تری داشته باشند و مدیریت شهری، هنرمندان و برگزارکنندگان را یاری کنند.

مدیر اسبق برنامه‌ریزی جشنواره‌های اداره کل هنرهای نمایشی با اشاره به ظرفیت تئاتر در تحول اجتماعی و گردشگری گفت: شهر یک ساختار اجتماعی با نیازها، هنجارها و چالش‌های فراوان است. ایجاد تحول جدی و ماندگار نیازمند هم‌افزایی توان و امکانات نهادها و سازوکارهای مدنی است که امری دشوار اما ممکن است. تئاتر با قابلیت‌های منحصربه‌فردش بهترین ابزار برای بیان کاستی‌ها، نیازها و بایدهای جامعه شهری است. اگر هنرمند تئاتر با تحلیل درست و بیان شیوا یک بحران یا راهکار را مطرح کند، بسیار تأثیرگذارتر از سایر رسانه‌هاست.

حاجیان درباره برپایی تئاترهای خیابانی و تاثیر کلی آن‌ها بیان کرد: تئاتر خیابانی با ایجاد شور و نشاط جمعی، ارتباط بی‌واسطه و همراهی مخاطبان در جذب و ترویج گردشگری نیز موفق بوده است. البته بهره‌برداری درست و به‌هنگام از این ظرفیت وظیفه نهادهای مسئول و مدیریت شهری است.

حاجیان در پایان بیان کرد: لاهیجان به عنوان شهری گردشگرپذیر بیش از ترویج گردشگری نیازمند ارتقای کیفیت و کارآمدی آن است. باید به جنبه‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گردشگری توجه کرد و راهکارهای خلاقانه‌ای برای گردشگری آسان و فراگیر ارائه داد.

