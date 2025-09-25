هشدار جهانیان برای ظهور هیتلری جدید در قرن بیستویک
این روزها صدایی واحد از مجمع عمومی سازمان ملل شنیده میشود و بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف دنیا از ظهور هیتلری جدید در قرن ۲۱ خبر میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از نخستوزیر اسپانیا و رئیسجمهور برزیل، گابریل بوریک رئیسجمهور شیلی نیز در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامات جنایتکارانه نتانیاهو را محکوم کرد و با صراحت گفت: نمیخواهم ببینم که نتانیاهو با یک موشک تکهتکه میشود، دوست دارم او را در دادگاه عدالت ببینم.
گوستاوو پترو رئیسجمهور کلمبیا نیز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ترامپ اجازه شلیک موشک به سوی غیرنظامیان در منطقه کارائیب را میدهد و مهاجران را زندانی میکند.»
او همچنین گفت:«ترامپ همچنین اجازه شلیک موشک به سوی کودکان، زنان و سالمندان در غزه را میدهد.»
گوستاوو پترو با انتقاد از بی عملی سازمان ملل افزود: «این یک نسلکشی است و ما باید آن را متوقف کنیم. این مجمع در سازمان ملل متحد شاهد خاموش این نسلکشی است»
تمام کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای تاریخی خواهان تعلیق فوری فوتبال اسرائیل شدند. «فیفا و یوفا فورا اسرائیل را تعلیق کنند.» این بیانیهٔ امروز تمام کارشناسان سازمان ملل روی این سایت برای تعلیق فوری فوتبال رژیم صهیونیستی است.
این روزها اسرائیل حتی در جامعه آمریکا نیز جایگاهی ندارد، بخشی از جامعه آمریکا از ماهیت جنایتکار این رژیم آگاه شدهاند و اظهاراتی از مردم این کشور شنیده میشود که بر اساس این اظهارات و البته تظاهراتی که در آمریکا برگزار میشود، به جرأت میتوان گفت که نگاه تازهای نسبت به صهیونیسم در جامعه آمریکا شکل گرفته است. به تازگی در فضای مجازی ویدئویی از یک کاربر آمریکایی منتشر شده که در آن اسرائیل را محکوم به نسلکشی میکند. او در اظهاراتش تأکید دارد: «آنچه اسرائیل انجام میدهد جنگ نیست؛ بلکه نسلکشی از طریق شکنجه و پاکسازی قومی است و برای رسیدن به هدف خود اهمیتی نمیدهند چه کسی را باید بکشند. سیاستمداران ایالات متحده چه میکنند؟ دوباره به اسرائیل میروند و دیوار را میبوسند.»
در اروپا نیز همچنان مردم به شکلهای مختلف نفرت خود از اسرائیل را نشان میدهند. به تازگی منابع خبری نروژی گزارش دادند در پی حمله با نارنجک به سفارت رژیم صهیونیستی در اسلو پایتخت نروژ، یک نارنجک که در فاصله ۵۰۰ متری سفارت اسرائیل پرتاب شده بود منفجر شد. رسانههای محلی گزارش دادهاند که پلیس یک نوجوان ۱۳ ساله را دستگیر کرده است
ناوگان صمود که برای شکستن محاصره غذایی در غزه به سمت این باریکه در حال حرکت است برای چندمین بار در مسیرش هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
پهپادهای ناشناس اقدام به پرتاب مواد آتشزا به سوی کشتیهای ناوگان الصمود کرده و صدای انفجار در نزدیکی یکی از این کشتیها شنیده شده است.
برخی رسانهها از پرواز بیش از ۱۵ پهپاد بر فراز کشتیهای این ناوگان خبر میدهند.
الجزیره مدعی شد ۱۲ حمله پهپادی، ۹ قایق را هدف قرار داده است.
در بیانیه رسمی «ناوگان جهانی صمود» تأکید شده است: «هر تلاش برای ایجاد رعب و وحشت تنها بر اراده ما میافزاید. ما سکوت نخواهیم کرد و به حرکت خود برای رساندن کمک به مردم غزه ادامه خواهیم داد.»
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین نیز در پیامی هشدارآمیز درباره حملات مکرر به ناوگان جهانی صمود نوشت: ناوگان کاروان آزادی صمود در مدت زمانی کوتاه، ۷ بار مورد حمله قرار گرفته است!
او اعلام کرد قایقها با نارنجکهای صوتی (فلشبنگ)، مشعلهای انفجاری و مواد شیمیایی مشکوک هدف قرار گرفتهاند.
امواج رادیویی این ناوگان مختل شده و ارتباط آنها برای درخواست کمک نیز مسدود شده است.
آلبانیز خواستار توجه فوری بینالمللی و محافظت از این ناوگان بشردوستانه شد و در پایان نوشت: «دست از سر ناوگان بردارید!»
گفتنی است، به تازگی پنج قایق دیگر از ناوگان آزادی صمود در دریای مدیترانه هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. بر اساس گزارش فعالان، یکی از قایقها با مواد منفجره هدف قرار گرفته، قایق دیگر با مواد شیمیایی مورد حمله قرار گرفته و سه قایق نیز با نارنجکهای صوتی-نوری (فلشبنگ) هدف قرار داده شدهاند.
علاوه بر حمله به ناوگان صمود که برای کمک به مردم غزه راهی این منطقه شده است، اسرائیل مردم بیگناه این باریکه هم همچنان هدف موشکها و حملات خود قرار میدهد. منابع محلی در نوار غزه به تازگی اعلام کردند: در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساختمانهایی که محل اسکان آوارگان فلسطینی در نزدیکی سوق فراس در شهر غزه بود، یک کودک به شدت مجروح شد.
حمله پهپادی رژیم صهیونی به گروهی از فلسطینیها که در حال ترک غزه بودند
نالههای پرسوز یک مادر فلسطینی در پی شهادت فرزندان خود
پسر بچهای پسرعموی شهید ۴ ساله خود را به سمت گورستان حمل میکند
در پی تشدید بحران انسانی در غزه، شاخه نظامی حماس، فراخوانی معنوی برای دعا و نیایش منتشر کرد. فراخوانی که به زبانهای مختلف از جمله فارسی منتشر کرد تا صدای همدلی با مردم غزه فراتر از مرزها طنینانداز شود.
این فراخوان چندزبانه به نیت گشایش برای مردم غزه منتشر شده است که نسخه فارسی آن در ادامه میآید:فراخوان دعا به نیت گشایش برای مردم غزهگردانهای القســــاماز همه فرزندان امت اسلامی دعوت میکند که برای برطرف شدن گرفتاری و غم از برادران صبور و مقاومشان در غــزۀ داغدار، به درگاه خـداونـد متعـال تضرع کنند.همـــه با هـم دو رکعت نمـــــاز خــاشعـــانـه بخوانیم، پس از اقامۀ نماز جماعت عشا در مساجد و نمازخانهها.اینطور کـه در شـام پنجشنبه: 3 مهـر، شب جمعه سپس مجدد این ذکر را بگوییم:{لَا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِیمُ الْحَلِیمُ، لَا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، لَا إِلَهَ إِلا الله رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ} _صـد مرتبه_ باشد که خدای سبحان بهزودی گشایشی برای مردم غزه فراهم کند؛ چرا که او سرپرست آنها و توانای مطلق است، ولا حول ولا قوة إلا به. #قبول_فراخوان_وانتشارش_کمترین_کمک#تلبیة_الدعوة_وتعمیمها_أقل_النصرة