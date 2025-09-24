به گزارش ایلنا، فیلم‌برداری «داستان‌های موازی» (Parallel Tales) دهمین ساخته اصغرفرهادی، روز ۸ سپتامبر (۱۷شهریورماه) در پاریس آغاز شد.

ایزابل هوپر، ونسان‌کسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو ستارگان سینمای فرانسه، بازیگران اصلی «داستان‌های موازی» اند که

فیلم‌برداری آن سه ماه ادامه خواهد داشت.

تاکنون ایزابل هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل دوربین فرهادی رفته‌اند.

هایده صفی‌یاری تدوین «داستان‌های موازی» را بر عهده دارد.

کمپانی فرانسوی ممنتو

(Memento Production)

و کمپانی آمریکایی

آنانیموس کانتنت

(Anonymous Content)

به همراه اصغرفرهادی تهیه‌کنندگان «داستان‌های موازی» خواهند بود.

آخرین ساخته فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است.

