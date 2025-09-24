آغاز فیلمبرداری جدیدتری اثر اصغر فرهادی در پاریس
فیلمبرداری «داستانهای موازی» (Parallel Tales) به کارگردانی اصغرفرهادی، روز ۸ سپتامبر (۱۷شهریورماه) آغاز شد.
به گزارش ایلنا، فیلمبرداری «داستانهای موازی» (Parallel Tales) دهمین ساخته اصغرفرهادی، روز ۸ سپتامبر (۱۷شهریورماه) در پاریس آغاز شد.
ایزابل هوپر، ونسانکسل، ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و کاترین دونو ستارگان سینمای فرانسه، بازیگران اصلی «داستانهای موازی» اند که
فیلمبرداری آن سه ماه ادامه خواهد داشت.
تاکنون ایزابل هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل دوربین فرهادی رفتهاند.
هایده صفییاری تدوین «داستانهای موازی» را بر عهده دارد.
کمپانی فرانسوی ممنتو
(Memento Production)
و کمپانی آمریکایی
آنانیموس کانتنت
(Anonymous Content)
به همراه اصغرفرهادی تهیهکنندگان «داستانهای موازی» خواهند بود.
آخرین ساخته فرهادی محصول مشترک فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بلژیک است.
عکاس:
. Carole BÉTHUEL