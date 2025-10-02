کورس پاییزی خوانندگان پاپ/ جای خالی موسیقی ایرانی
در اولینماه پاییز سال ۱۴۰۴ تعدادی از خوانندگان پاپ در تهران روی صحنه میروند. این در حالی است که مبلغ بلیتها به صورت چشمگیری تا دو میلیون و پانصدهزارتومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز فصل پاییز، تقویم موسیقی کشور از اجراهای پاپ انباشته شده است و جای اجراها در حوزه کلاسیک و سنتی در جدول برنامهها خالیتر از هر دوره دیگر است. تعدد اجراهای پاپ درحالیست که انتقادات جدی بر شیوه اجراها، محتوای اجراها و قیمت بلیتها وارد است.
تالار وحدت تهران که طبق روال همیشه میزبان چند گروه است. سالن همایشهای برج میلاد، تالار وزارت کشور، سالن میلاد واقع در نمایشگاه بینالمللی تهران برخی از سالنهایی هستند که کنسرتها را در مهرماه میزبانی میکنند.
موضوع دیگری که از سوی مسئولان وزارت ارشاد و مدیران دفتر موسیقی، درباره آن صحبت نمیشود افزایش قیمت بلیت کنسرتهاست. در مهرماه امسال نیز طبق روال هر روزه و هفتگی مبالغ بلیتها به طرز نامحسوسی افزایش یافته است. اگر بنا به مقایسه باشد باید گفت قیمت حداکثری کنسرتها در سال گذشته یک میلیون تومان بوده که حال تا یک میلیون و هشتصدهزاروتومان و حتی دو میلیون و پانصد هزارتومان افزایش یافته است.
به هر روی در اولین ماه پاییز امسال چندین گروه و خواننده در سالنهای تهران روی صحنه خواهند رفت که جزییات آنها در ادامه مطلب آمده است.
در ادامه به جزییات کنسرتهای پاییزی تهران در ماه مهر پرداخته شده است.
مرکز همایشهای برج میلاد
روزبه نعمتالهی
روزبه نعمتالهی خواننده پاپ قرار است روز سهشنبه بیست و دوم مهرماه طی دو سانس در مرکز همایشهای برج میلاد روی صحنه برود. زمان برگزاری این کنسرت راس ساعات ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ خواهد بود. گفتنی است بلیتفروشی این کنسرت جمعه چهارم مهرماه آغاز خواهد شد.
آرش و مسیح
آرش و مسیح عدلپرور خوانندگان پاپ نیز روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه در سالن همایشهای برج میلاد اجرا خواهند داشت. زمانی برگزاری این کنسرت راس ساعات ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ خواهد بود. گفتنی است بلیتفروشی این رویداد هنوز آغاز نشده است.
فضای باز برج میلاد
گروه «هفت»
اعضای گروه «هفت» روز پنجشنبه و جمعه هفدهم و هجدهم مهرماه در فضای باز محوطه برج میلاد میزبان هوادارانشان خواهد بود. زمان برگزاری این کنسرت در هر دو روز مذکور، راس ساعت ۲۱:۰۰ است. مبلغ بلیتهای این کنسرت از پانصد و هشتادهزارتومان تا یک میلیون و سیصدهزارتومان قیمتگذاری شده است.
هتل اسپیناس پالاس
نوان
سالن اجرای هتل اسپیناس پالاس روز جمعه یازدهم مهرماه طی دو اجرا میزبان کنسرت نوان است که قالبی پاپ دارد. این رویداد طی دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۱۵ برگزار خواهد شد. قیمت بلیتهای این کنسرت از سیصد و پنجاه هزارتومان تا یک میلیون و سیصدهزارتومان متغیر است.
محمد علیزاده
محمد علیزاده نیز قرار است روز پنجشنبه هفدهم مهرماه در هتل اسپیناس پالاس روی صحنه برود. او قرار است طی سانسهای 18:45 و 21:45 روی صحنه برود. گفتنی است قیمت بلیتهای این کنسرت بر اساس جایگاه صندلیها از یک میلیون و چهارصد هزارتومان تا یک میلیون و هفتصدهزارتومان متغیر است.
ناصر زینعلی
ناصر زینعلی یکی دیگر از خوانندگان پاپ است که روز جمعه هجدهم مهرماه طی دو سانس ۱۸:۱۰ و ۲۱:۱۰ در هتل اسپیناس پالاس میزبان مخاطبانش خواهد بود. مبلغ بلیتهای این کنسرت از حداقل تا حداکثر بین دویست و بیست و پنج هزارتومان تا نهصد هزارتومان تعیین شده است.
علیرضا طلیسچی
علیرضا طلیسچی روز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه در هتل اسپیانس پالاس، طی دو سانس ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ کنسرت خواهد داشت.
مجید رضوی
مجید رضوی دیگر خواننده پاپ نیز قرار است روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه در هتل اسپیناس پالاس میزبان مخاطبان باشد. زمان برگزاری مجید رضوی، راس ساعات ۱۸:۴۵ و ۲۱:۴۵ خواهد بود. گفتنی است بلیتهای این کنسرت از یک میلیون و چهارصد هزارتومان تا یک میلیون و هشتصدهزارتومان تعیین شده است.
ناصر چشمآذر
ناصر چشمآذر نوازنده و آهنگساز، روز جمعه بیست و پنجم مهرماه طی دوسانس میزبان مخاطبان خواهد بود. چشمآذر قرار است راس ساعات ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ روی صحنه برود. گفتنی است قیمتهای بلیت این کنسرت از یک میلیون و چهارصد هزارتومان تا یک میلیون و هفتصد هزارتومان متغیر است.
محسن یگانه
محسن یگانه خواننده پاپ که معمولا بلیت کنسرتهایش در ساعات اول سالدآوت میشود نیز قرار است طی روزهای دوشنبه و سهشنبه بیست و هشتم و بیست و نهم مهرماه در هتل اسپیانس روی صحنه میرود. لازم به ذکر است که این سانسها جایگزین کنسرتهایی هستند که قرار بوده سیام و سی و یکم شهریورماه روی صحنه بروند. این تاخیر به دلیل کسالت خواننده بوده است. در سایت مربوطه آمده است که بلیتهای شهریورماه هنوز معتبر است. درغیر این صورت مبالغ از سوی سایت فروش به مخاطبان مرجوع خواهد شد. گفتنی است بلیتهای کنسرت محسن یگانه به طور کامل فروش رفتهاند.
تالار بزرگ کشور
آرون افشار
آرون افشار خوانند پاپ قرار است روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه در تالار بزرگ کشور میزبان دوستدارانش باشد. او طی سانسهای ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰ روی صحنه میرود. قیمت حداقلی بلیت این کنسرت بر اساس صندلیها و جایگاه دویست و پنجاه هزارتومان و مبلغ حداکثری آن یک میلیون ششصد هزارتومان است.
اریکه ایرانیان
مهدی مدرس
سالن مجموعه اریکه ایرانیان که گاه به گاه میزبان خوانندگان پاپ است قرار است روز سهشنبه بیست و نهم مهرماه میزبان خواننده پاپ مهدی مدرس باشد. مهدی مدرس را باید جزو خوانندگان نسل دوم پاپ پس از انقلاب دانست که در دهه هشتاد بسیار فعال بود. او قرار است راس ساعت ۲۱:۰۰ کنسرت خود را برگزار کند. قیمت بلیتهای این کنسرت از دویست و پنجاه هزارتومان تا یک میلیون تومان تعیین شده است.
تالار وحدت
اپرای ایرانی «داستان شهریار»
تالار وحدت تهران که معمولا میزبان سبکهای کلاسیک و سنتی است قرار است طی روزهای چهاردهم و پانزدهم مهرماه میزبان کنسرت «همنوازان حصار» و اپرای ایرانی «داستان شهریار» باشد. شاعر و نویسنده این اثر احسان افشاری است و گلاب آدینه کارگردانی آن را به عهده داشته و علی قمصری نیز آهنگساز آن است. حسین پیرحیاتی، سهیل رجب، صبا پاشایی، محمد رضا زاده، محمد ذاکر حسین، بهرخ شوروری و ریحان احمدی نیز خوانندگان این اپرا هستند. این کنسرت در روز دوشنبه و سهشنبه، چهاردهم و پانزدهم مهرماه، راس ساعت ۲۱:۳۰ برگزار میشود. گفتنی است قیمت بلیتهای این کنسرت از سیصد و پنجاه هزارتومان تا هشتصدهزارتومان متغیر است.
گروه «شاهو»
حامد صقیری نیز یکی از هنرمندانی است که قرار است در مهرماه امسال در تالار وحدت گروه «شاهو» شامل سازهای ایرانی را روی صحنه ببرد. او روز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه راس ساعت 21:30 اجرا خواهد داشت. مبلغ بلیت این کنسرت از هشتصدهزارتومان تا دو میلیون و پانصدهزارتومان متغیر است. علاقمندان میتوانند برای خرید بلیت به سایتهای معتبر مراجعه کنند.
حشمت رجبزاده
حشمت رجبزاده نیز در روز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه طی یک سانس ۲۱:۳۰ میزبان علاقمندان موسیقی کلاسیک و سنتی خواهد بود. گفتنی است بلیتفروشی این کنسرت ار روز پنجشنبه دهم مهرماه راس ساعت چهارده در سایتهای فروش آغاز خواهد شد.
گروه موسیقی «شیده»
گروه موسیقی «شیده» به سرپرستی امیر جلیلیان و خوانندگی محمدرضا دارابی قرار است روز چهارشنبه سیام مهرماه در تالار وحدت اجرا داشته باشد. زمان برگزاری این کنسرت راس ساعت 21:30 خواهد بود. قیمت بلیتها نیز پانصد و پنجاه، ششصد و ششصدهزارتومان تعیین شده است.
تالار رودکی/ بنیاد رودکی
کنسرت رسیتال ویولن و پیانو
پانیذ فریوسفی و یاسمین حسینزاده نوازندگان پیانو و ویلون قرار است طی روزهای پنجشنبه و جمعه، هفدهم و هجدهم مهرماه در تالار وحدت روی صحنه بروند و میزبان مخاطبان موسیقی کلاسیک باشند. زمان برگزاری این کنسرت در هر دو روز ساعت ۲۰:۰۰ است. گفتنی است مبلغ بلیتهای این کنسرت پانصدهزارتومان است.