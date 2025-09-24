خبرگزاری کار ایران
اکران نسخه مرمت‌شده «هیوا» و تجلیل از چهره‌های برجسته سینمای دفاع مقدس
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نسخه ترمیم‌شده فیلم ماندگار «هیوا» به کارگردانی زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور برای نخستین‌بار در موزه سینما روی پرده می‌رود و همزمان از چهره‌های شاخص سینمای دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در سومین شب از ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» که روز پنجشنبه ۳ مهرماه برگزار می‌شود، نسخه ترمیم شده فیلم «هیوا» اثر زنده یاد رسول ملاقلی‌پور و تهیه‌کنندگی بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره، با حضور اهالی فرهنگ و هنر به نمایش درخواهد آمد. این فیلم که از اثرگذارترین آثار سیمای دفاع مقدس است، پس از سال‌ها برای نخستین‌بار نسخه ترمیم شده آن، روی پرده سینما می‌رود.

در این آیین، با اهدای «نشان رسول» از هنرمندان برجسته‌ای چون فرهاد قائمیان، جمال شورجه و خانواده مرحوم رسول ملاقلی‌پور به پاس سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی در اعتلای سینمای دفاع مقدس تقدیر می‌شود.

ویژه‌ برنامه «شب‌های سینما، روایت» به همت موزه سینمای ایران و دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و با همکاری و مشارکت بنیاد فرهنگی روایت فتح ،انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و فیلمخانه ملی ایران، از ۳۱ شهریور تا ۳ مهرماه هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در موزه سینما، سالن سینماتوگراف، برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

