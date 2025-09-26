به گزارش ایلنا، کتاب «کارگزار و مصرف» که به تحلیل نقش سبک زندگی کارگزاران بر الگوی مصرف جامعه می‌پردازد، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. این اثر نوشته احمد اولیایی، به بررسی تأثیر رفتار مسئولان بر ترویج فرهنگ مصرف می‌پردازد.

در دنیای امروز که سبک زندگی و الگوهای مصرف پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ مصرف یک جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کتاب «کارگزار و مصرف» با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین این عوامل، یعنی «کارگزاران حکومتی»، تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف تأثیرگذاری این قشر بر جامعه را تبیین کند.

نویسنده در این اثر نشان می‌دهد که نقش کارگزاران صرفاً به سیاست‌گذاری و اجرا محدود نمی‌شود؛ بلکه آنان به عنوان یک الگوی اجتماعی، با سبک زندگی شخصی خود نیز می‌توانند به صورت مستقیم بر کمیت و کیفیت مصرف در میان مردم اثرگذار باشند. این تأثیرگذاری گاهی در جایگاه سیاست‌گذار، گاهی در مقام مجری و گاهی نیز به عنوان یک الگوی رفتاری در جامعه ظهور می‌کند.

این کتاب که برای دانشجویان و طلاب حوزه‌های علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک منبع تحلیلی کارآمد محسوب می‌شود، هشداری دغدغه‌مندانه برای خود کارگزاران و مسئولان نیز به شمار می‌آید. این اثر به آن‌ها یادآوری می‌کند که چگونه سبک زندگی‌شان می‌تواند به طور ناخواسته به تشدید مصرف‌گرایی دامن بزند یا برعکس، به الگویی برای اصلاح و بهینه‌سازی مصرف تبدیل شود.

کتاب «کارگزار و مصرف» در ۲۰۰ صفحه و توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر به انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و یا انتشارات بوستان کتاب مراجعه کنند.

