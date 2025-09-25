انتشار قول سدید در غنا و موسیقی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «قول سدید در غنا و موسیقی» تقریر دروس آیت الله سیداحمد مددی موسوی به کوشش کاظم دلیری در ۴۹۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

اثر حاضر که با نگاهی جامع به مسائل محوری از جمله غنا، بیع مغنیه، لهو و بین آلات لهو می‌پردازد.

این اثر با بررسی دقیق آیات، روایات آرای فقهای شیعه و اهل سنت، ادله حرمت و اباهه غنا و موسیقی را تحلیل کرده و با تأکید بر نقل سندی و دلالی روایات، موضوع‌شناسی دقیقی ارائه می‌دهد.

ساختار منسجم، تحلیل‌های تاریخی و فقهی نوین، و پرداختن به فروعی مانند «رقص و استماع غنا»، این کتاب را به مرجعی معتبر برای پژوهشگران و طلاب تبدیل کرده است.

ویرایش دقیق، ارجاعات کامل و تفکیک مباحث نظری و کاربردی، از ویژگی‌های برجسته این اثر است.

پس از بیان مقدمه‌ای در گستره اجتهاد و شیوه استنباط فقهی، این اثر در پنج بخش و ۲۲ فصل تألیف شده است؛ در بخش اول با عنوان «مسئله غنا»، در شش فصل عبارات شیخ انصاری و کلام محقق اردبیلی نقد و بررسی شده و پس از موضوع‌شناسی غنا، ادله تفسیری و غیرتفسیری حرمت غنا تبیین، و روایات تجویز غنا مطرح و در پایان نیز، دیدگاه اهل سنت در مورد مسئله غنا تشریح شده است.

دومین بخش به «بیع و کسب مغنّیه» اختصاص یافته که در پنج فصل روایات مانعه، روایات مجوّزه، برخورد فقهای شیعه با روایات و مسئله «بیع مغنّیه»، بحث قاعده‌ای در مسئله بیع و کسب مغنّیه بحث و بررسی شده و در پایان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری انجام شده است.

«آلات لهو» عنوان سومین بخش از این اثر است که در چهار فصل ضمن موضوع‌شناسی آلات لهو، به بیان ادله تحریم استعمال بیع آلات لهو، و ادله حرمت نگهداری و بیع آلات لهو پرداخته شده و در پایان ادله «بیت الغناء» و «مجلس الغناء» مطرح شده است.

نویسنده در بخش چهارم «دو مسئله لهو و رقص» را بررسی کرده و در پنجمین و آخرین بخش که با عنوان «فواید رجالی - فهرستی و حدیثی» به رشته تحریر درآمده، در چهار فصل پس از بیان کلیات، به کتاب شناسی، رجال و حدیث‌شناسی پرداخته است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/