بدرود با احمد پژمان؛ جمعه تالار وحدت

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین تشییع زنده‌یاد احمد پژمان صبح روز جمعه، چهارم‌ مهرماه راس ساعت ده و نیم صبح مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

بنابر هماهنگی و تلاش خانواده پژمان، جمعی از هنرمندان موسیقی و مردم و شورای شهر لار، پیکر استاد احمد پژمان پس از بازگشت به ایران، صبح روز جمعه در مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود.

در این برنامه، پیکر این هنرمند برای آخرین دیدار و همراهی و بدرود، در کنار جمع هنرمندان موسیقی، خانواده و دوستان و دوستداران ایشان قرار می‌گیرد.

در آیین تشییع پیکر و وداع با پژمان، قطعه‌ای از ساخته‌های احمد پژمان توسط یک ارکستر خواهند شد‌.

پیکر پس از تشییع از مقابل تالار وحدت، برای خاکسپاری به شهر لار منتقل می‌شود و صبح روز شنبه، پنجم مهرماه با حضور هنرمندان موسیقی و مردم شریف لار، به خاک زادگاه احمد پژمان باز می‌گردد.

