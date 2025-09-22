خبرگزاری کار ایران
بدرود با احمد پژمان؛ جمعه تالار وحدت

بدرود با احمد پژمان؛ جمعه تالار وحدت
کد خبر : 1689916
پیکر احمد پژمان موزیسین ایرانی، صبح جمعه چهارم مهرماه از مقابل تالار وحدت انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین تشییع زنده‌یاد احمد پژمان صبح روز جمعه، چهارم‌ مهرماه راس ساعت ده و نیم صبح مقابل تالار وحدت برگزار  می‌شود.

بنابر هماهنگی و تلاش خانواده پژمان، جمعی از هنرمندان موسیقی و مردم و شورای شهر لار، پیکر استاد احمد پژمان پس از بازگشت به ایران، صبح روز جمعه در مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود.

در این برنامه، پیکر این هنرمند برای آخرین دیدار و همراهی و بدرود، در کنار جمع هنرمندان موسیقی، خانواده و دوستان و دوستداران ایشان قرار می‌گیرد.

در آیین تشییع پیکر و وداع با  پژمان، قطعه‌ای از ساخته‌های احمد پژمان توسط یک ارکستر خواهند شد‌.

پیکر  پس از تشییع از مقابل تالار وحدت، برای خاکسپاری به شهر لار منتقل می‌شود و صبح روز شنبه، پنجم مهرماه با حضور هنرمندان موسیقی و مردم شریف لار، به خاک زادگاه احمد پژمان باز می‌گردد.

 

