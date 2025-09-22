بررسی نقش هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و بررسی سند ملی موسیقی

به گزارش ایلنا، در این جلسه محمدحسین ایمانی‌خوشخو دبیر شورای هنر طی سخنانی گزارشی در مورد نقش هنر در افزایش و تحکیم تاب آوری اجتماعی ارائه کرد.

در ادامه هریک از اعضای شورای هنر از ابعاد مختلف روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در مورد نقش هنر و هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و تحکیم و تقویت آن به ویژه در مواقع بروز بحران‌ها همفکری کردند و در مورد ضرورت استفاده از ظرفیت های رشته های مختلف هنری در همه احوال و شرایط کشور، حضور جهانی هنر ایرانی، ضرورت ایجاد اجماع و هماهنگی در مورد سیاستهای کشوردر حوزه های مختلف هنری تاکید شد.

در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی در مورد سند ملی موسیقی مطرح شد و بعد از بررسی و هم اندیشی در مورد آن، قرار شد کمیته ای متشکل از مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل خانه موسیقی و دو نفر از اعضای شورای هنر، مقدمه و مبانی این سند را با هدف رفع اشکالات موجود و کاربردی کردن بیشتر آن، مورد بررسی مجدد قرار داده و در جلسات آینده ارائه کنند.

