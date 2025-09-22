خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هنر بررسی شد:

بررسی نقش هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و بررسی سند ملی موسیقی

بررسی نقش هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و بررسی سند ملی موسیقی
کد خبر : 1689877
لینک کوتاه کپی شد.

در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هنر که صبح امروز ۳۱ شهریور ماه به ریاست دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد، نقش هنر و هنرمندان در تاب آوری اجتماعی بررسی شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه محمدحسین ایمانی‌خوشخو دبیر شورای هنر طی سخنانی گزارشی در مورد نقش هنر در افزایش و تحکیم تاب آوری اجتماعی ارائه کرد.

در ادامه هریک از اعضای شورای هنر از ابعاد مختلف روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در مورد نقش هنر و هنرمندان در تاب آوری اجتماعی و تحکیم و تقویت آن به ویژه در مواقع بروز بحران‌ها همفکری کردند و در مورد ضرورت استفاده از ظرفیت های رشته های مختلف هنری در همه احوال و شرایط کشور، حضور جهانی هنر ایرانی، ضرورت ایجاد اجماع و هماهنگی در مورد سیاستهای کشوردر حوزه های مختلف هنری تاکید شد.

در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی در مورد سند ملی موسیقی مطرح شد و بعد از بررسی و هم اندیشی در مورد آن، قرار شد کمیته ای متشکل از مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل خانه موسیقی و دو نفر از اعضای شورای هنر، مقدمه و مبانی این سند را با هدف رفع اشکالات موجود و کاربردی کردن بیشتر آن، مورد بررسی مجدد قرار داده و در جلسات آینده ارائه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی