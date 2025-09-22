فراخوان آنسامبل خانه رویا برای آثار آهنگسازان ایرانی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، آنسامبل خانه رؤیا برای سومین آلبوم مستقل خود، از آهنگسازان ایرانی دعوت می‌کند تا آثار تازه‌ای برای ترکیب سازی و آوازی زیر ارسال کنند.

فلوت، ملودیکا، گیتار الکتریک و پیانو

سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو، تنور و باریتون

شرایط اثر

مدت زمان: حدود پنج دقیقه

امکان نوشتن برای تمامی بخش سازی و آوازی

یا حداقل برای سه بخش سازی و دو بخش آوازی

آثار برگزیده در زمستان ۱۴۰۴ ضبط و در بهار ۱۴۰۵ توسط نشر پست اورینتالیسم منتشر خواهند شد، همچنین در برنامه‌های آینده نیز به‌عنوان بخشی از رپرتوار رسمی آنسامبل حفظ و اجرا خواهند شد

نحوه ارسال: پارتیتور کامل اثر، نمونه صوتی

و یک نامه کوتاه مبنی بر رضایت شرکت در پروژه و انتشار اثر به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد

ensembledreamhouse@gmail.com

مهلت ارسال آثار: یک دی ۱۴۰۴

هیئت انتخاب

علی رادمان

احسان صبوحی

سهیل شیرنگی

انتهای پیام/