خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از دو اثر پژوهشی تازه انتشارات «سرو» در هفته دفاع مقدس

رونمایی از دو اثر پژوهشی تازه انتشارات «سرو» در هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1689843
لینک کوتاه کپی شد.

انتشارات «سرو» همزمان با هفته دفاع مقدس، دو اثر پژوهشی تازه در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را با محوریت ادبیات کودک و نوجوان و نقش زنان در دوران جنگ تحمیلی رونمایی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، انتشارات «سرو» موزه از دو عنوان جدید در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی خواهد کرد.

علیرضا سلیمی، مدیر انتشارات سرو، با اشاره به اهمیت گسترش ادبیات مقاومت در جامعه گفت: این دو اثر پژوهشی با هدف تقویت تولید مکتوبات در عرصه شعر و داستان کودک و نوجوان و همچنین بازنمایی جایگاه زنان در دوران دفاع مقدس منتشر شده است.

نخستین کتاب با عنوان «لاله‌ها در حدیث غنچه‌ها» به قلم طیبه مرتضوی و رامین محرمی نگارش شده و به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر و داستان کودک و نوجوان با محوریت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد.

اثر دوم با عنوان «یاران همیشه همراه» نوشته شهدخت پورابراهیم‌آبادی و زنده‌یاد امیرهوشنگ طهماسبی‌پور است که نقش‌آفرینی زنان در دوران دفاع مقدس را از منظر اجتماعی و فرهنگی مورد تبیین و بازنمایی قرار می‌دهد.

رونمایی از این آثار تازه را می‌توان گامی موثر در جهت تقویت گفتمان مقاومت در ادبیات معاصر و پاسداشت ارزش‌های والای دفاع مقدس دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی