رونمایی از دو اثر پژوهشی تازه انتشارات «سرو» در هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، انتشارات «سرو» موزه از دو عنوان جدید در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی خواهد کرد.

علیرضا سلیمی، مدیر انتشارات سرو، با اشاره به اهمیت گسترش ادبیات مقاومت در جامعه گفت: این دو اثر پژوهشی با هدف تقویت تولید مکتوبات در عرصه شعر و داستان کودک و نوجوان و همچنین بازنمایی جایگاه زنان در دوران دفاع مقدس منتشر شده است.

نخستین کتاب با عنوان «لاله‌ها در حدیث غنچه‌ها» به قلم طیبه مرتضوی و رامین محرمی نگارش شده و به بررسی شاخص‌ها و استانداردهای شعر و داستان کودک و نوجوان با محوریت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازد.

اثر دوم با عنوان «یاران همیشه همراه» نوشته شهدخت پورابراهیم‌آبادی و زنده‌یاد امیرهوشنگ طهماسبی‌پور است که نقش‌آفرینی زنان در دوران دفاع مقدس را از منظر اجتماعی و فرهنگی مورد تبیین و بازنمایی قرار می‌دهد.

رونمایی از این آثار تازه را می‌توان گامی موثر در جهت تقویت گفتمان مقاومت در ادبیات معاصر و پاسداشت ارزش‌های والای دفاع مقدس دانست.

انتهای پیام/