مدیر هنری چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شد
بهروز شعیبی، دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، طی حکمی امرالله فرهادی آردکپان را بهعنوان مدیر هنری این جشنواره معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، امرالله فرهادی آردکپان متولد ۱۳۳۵ در ایل قشقایی و دانشآموختهی رشتهی گرافیک از دانشکده هنرهای تزئینی(دانشگاه هنر فعلی) است. او از طراحان پیشکسوت گرافیک ایران به شمار میآید و سوابق متعددی در حوزههای آموزشی، صنفی و حرفهای دارد.
در کارنامه هنری و حرفهای وی میتوان به عضویت در هیئت مؤسس انجمنهای صنفی طراحان گرافیک ایران و آژانسهای تبلیغاتی عضو سازمان جهانی تبلیغات (IAA)، تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی، مشاوره بازاریابی و تبلیغاتی برای شرکتهای معتبر، راهنمایی پایاننامههای کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته گرافیک، دبیری و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، هیأت موسس انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی ایران، هیأت موسس انجمن صنفی نگارخانهداران ایران و همچنین داوری و دبیری دوسالانههای گرافیک اشاره کرد.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.