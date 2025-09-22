نادر فلاح با یک نمایش جدید روی صحنه

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
نمایش «ببر سفید بنگال در باغ وحش بغداد» با طراحی و کارگردانی نادر فلاح از ۷ مهر در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «ببر سفید بنگال در باغ وحش بغداد» به نویسندگی راجیو جوزف و ترجمه سمیه نصرالهی، با طراحی و کارگردانی نادر فلاح و تهیه‌کنندگی افسانه کاشفی از ۷ مهر ساعت ۲۱ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود. 

رامین سیاردشتی، علیرضا اخوان، حامد فعال، سعید یعقوبی، مصطفی خیرالهی، ایوب بویزل، آوا بخشی، یسنا فلاح، حسنا فلاح بازیگران این نمایش هستند. 

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «فقط مردگان پایان جنگ را دیده‌اند.» 

طراح پوستر: صالح تسبیحی، تیزر: مصطفی قاهری، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: نوید آغاز، طراح صحنه: فرزاد هدایت، طراح لباس: نادر فلاح، طراح گریم: صالح شعبانلو، طراح صدا و آهنگساز: بنیامین وزیر، گروه چَرخِ، نقاش صحنه: نازلی ملکی، دستیاران کارگردان: یسنا فلاح، امیرحسین ولی‌زاده، مدیر تولید: مهدی محبی، عکاس: ساجده سادات سیفی، دستیار نقاش: سارا یوسف‌زاده، دستیاران صحنه: محمدرضا مهرآبادی، ایمان درمانی، دستیار لباس: الینا برخورداری، اجرای گریم: آرسا حسین‌زاده، پریناز نوری، تنظیم سازهای الکترونیک: اشکان جوبه، مهندس صدا: آریا کیایی راد، خواننده و طراح آواز: حجت طالب‌نژاد، ویولن و ویولا: میلاد کاظمی، ویولنسل: افرا شاه‌آبادی، پیانو: پارسا موسی‌زاده، فلوت: متین محمودی، سه‌تار: سارا داداش‌زاده دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند. 

علاقمندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

