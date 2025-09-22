بزرگداشت نیاز کرمانی برگزار شد

به گزارش ایلنا، به مناسبت بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی، مراسم بزرگداشت محمد صادق سعید نیاز کرمانی شاعر نام آشنای معاصر کرمانی برگزار شد.

این رویداد به همت موسسه سرو نگار هنر با همکاری انجمن ترانه کرمان، انجمن ادبی دل عالم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ایران‌شناسی و شهرداری کرمان، برگزار شده است.

در مراسم بزرگداشت سعید نیاز کرمانی، شاعران و پژوهشگران کرمانی به مرور زندگی و آثار او و نقش بی‌بدیلش در معرفی میراث ادبی ایران و پژوهش‌های حافظ‌شناسی پرداختند.

در این مراسم رئیس بنیاد ایران‌شناسی در کرمان از برگزارکنندگان این بزرگداشت تشکر کرد و گفت: نیاز کرمانی در حوزه نشر شعر امروز حق بزرگی بر گردن مردم کرمان دارد.

حامد حسینخانی با اشاره به ویژگی‌های شعر نیاز افزود: وقتی ما به شعر دهه ۵۰ و ۶۰ نگاه می‌کنیم که جریان‌های جدی شکل گرفته است، شعر و غزل آن دهه‌ها نسبت به سنت‌ها و غزل فارسی می‌شناختیم به لحاظ نگاه، زبان، نوآوری‌ها و تجربه‌های زیسته این شاعران تفاوت دارد.

این شاعر با بیان اینکه برخی از شاعرها سنتی‌گرا بودند و برخی‌ها دیدگاه نوآورانه داشتند، تاکید کرد: منوچهر نیستانی پرچم دار کرمانی‌ها در غزل میانه بودند یعنی نه سنتی و نه کاملاً مدرن؛ استاد نیاز هم در همین محدوده ایستاده بودند.

وی با اشاره به اینکه نیاز کرمانی بیان روان عاشقانه و پرتپش دارد، اظهار کرد: شعر او می‌تواند ادامه شعر سعدی باشد این درحالیست که شعر ارفع کرمانی می‌تواند ادامه شعر حافظ باشد.

به گفته وی، در شعر نیاز کرمانی رگه‌های لطیف شعر سعدی مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: در همان سال‌های ابتدایی فوت این استاد، یک بزرگداشت در دانشگاه باهنر کرمان برای وی برگزار کردیم.

کتاب نیاز کرمانی ۴ بار در ژاپن چاپ شده است

علی جمیل کرمانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ درباره نیاز کرمانی گفت: در دهه پایانی زندگی‌اش او را دیدم و دیدار را غنیمت شمردم، با او مصاحبه کردم، به طورکلی سه مصاحبه انجام دادیم که یکی از آن‌ها نزد من است.

وی افزود: یکی دیگر از مصاحبه‌ها به واسطه یک کرمانی با عنوان تاریخ شفاهی در کتابخانه دانشگاه هاروارد نگهداری می‌شود همچنین یکی از نسخه‌های آن به دفتر حسین دهباشی منتقل شده است.

وی به زندگی نیاز کرمانی اشاره کرد و گفت: او فرزند قریه‌العرب بود و می‌گفت که زندگی کودکی‌ام بسیار سخت بود و برای کمک به خانواده کار کردم و درس خواندم تا به درجه‌های بالای علمی برسم.

وی ادامه داد: وقتی در دانشکده افسری تهران بود انجمن ادبی کرمان را با حضور شاعران و نویسندگان کرمانی مقیم تهران تاسیس کرد در ادامه همچنین اجراهای مختلفی در رادیو ملی داشت، در سال ۱۳۵۰ به درخواست خالقی مطلق، شاهنامه‌پژوه، گزیده شاهنامه را نوشت و به ژاپنی ترجمه شد در ژاپن ۴ بار چاپ شده است اما در ایران تنها یکبار به چاپ رسیده است. او انتشارات پاژنگ را تاسیس کرد و کار بزرگان، مخصوصاً کرمانی‌ها را چاپ کرد، هر کار بزرگ و قشنگی از بزرگان کرمانی ببینید کار اوست، خمسه و کلیات خواجوی کرمانی جز بی‌تکرارترین کارهای نیاز کرمانی است.

نیاز کرمانی؛ نویسنده بزرگ‌ترین مجموعه حافظ‌شناسی

محمدرضا هاشمی نژاد، مدیر موسسه سرو نگار هنر، گفت: استاد نیاز برای فرهنگ و ادب این سرزمین ماندگار بود، بزرگ‌ترین مجموعه حافظ‌شناسی را سعید نیاز کرمانی منتشر کرده است که شانزدهمین جلد این کتاب نیز آماده است اما نیاز به یاری برای چاپ دارد؛ اولین اثر او گزیده شاهنامه است که بسیار شیوا بوده و علاقه‌مندان زیادی داشت.

فواد توحیدی، مولف و پژوهشگر حوزه موسیقی نواحی نیز در ادامه گفت: برخی‌ها طوری از کرمان می‌روند انگار از ابتدا وجود نداشته اما نیاز کرمانی وقتی که رفت هم حواسش به شهرش بود و همیشه به کرمانی بودن خود افتخار می‌کرد.

وی افزود: حدود ۱۵ سال آخر از حضور وی، راه و سلوک ایشان بهرمند شدم که باعث افتخار بود؛ یادی کنیم از استاد طبیب و عطاالله مشرف زاده که همراه و دوست همیشگی نیاز کرمانی بودند.

انتهای پیام/