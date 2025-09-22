خبرگزاری کار ایران
راه‌یابی «استاد» به جشنواره بین‌المللی ایتالیا

فیلم سینمایی «استاد» در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی نبرودی ایتالیا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «استاد» به کارگردانی سیدعماد حسینی و تهیه‌کنندگی بهروز افخمی در ادامه حضورهای جهانی خود، به نهمین دوره جشنواره بین‌المللی نبرودی ایتالیا (Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc) راه یافت.

بدین ترتیب این جشنواره از ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر برابر با ۷ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در منطقه سیسیل ایتالیا برگزار می‌شود.

این جشنواره از رویدادهای معتبر سینمایی این کشور به شمار می‌رود و با هدف معرفی آثار شاخص و مستقل از سراسر جهان، میزبان فیلمسازان بین‌المللی است. حضور «استاد» در این رویداد، گامی مهم در مسیر معرفی جهانی سینمای ایران و نمایش ظرفیت‌های هنری آن محسوب می‌شود.

حضور اخیر فیلم «استاد» در ایتالیا تازه‌ترین ایستگاه تور جهانی آن است؛ تور فرهنگی‌ای که با برنامه‌ریزی و حمایت مرکز بین‌الملل سوره برگزار و با هدف تقویت حضور آثار ایرانی در رویدادهای بین‌المللی دنبال می‌شود.

پخش بین‌المللی فیلم سینمایی «استاد» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

لوازم خانگی