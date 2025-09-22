راهیابی «استاد» به جشنواره بینالمللی ایتالیا
فیلم سینمایی «استاد» در نهمین دوره جشنواره بینالمللی نبرودی ایتالیا به نمایش درمیآید.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «استاد» به کارگردانی سیدعماد حسینی و تهیهکنندگی بهروز افخمی در ادامه حضورهای جهانی خود، به نهمین دوره جشنواره بینالمللی نبرودی ایتالیا (Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc) راه یافت.
بدین ترتیب این جشنواره از ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر برابر با ۷ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در منطقه سیسیل ایتالیا برگزار میشود.
این جشنواره از رویدادهای معتبر سینمایی این کشور به شمار میرود و با هدف معرفی آثار شاخص و مستقل از سراسر جهان، میزبان فیلمسازان بینالمللی است. حضور «استاد» در این رویداد، گامی مهم در مسیر معرفی جهانی سینمای ایران و نمایش ظرفیتهای هنری آن محسوب میشود.
حضور اخیر فیلم «استاد» در ایتالیا تازهترین ایستگاه تور جهانی آن است؛ تور فرهنگیای که با برنامهریزی و حمایت مرکز بینالملل سوره برگزار و با هدف تقویت حضور آثار ایرانی در رویدادهای بینالمللی دنبال میشود.
پخش بینالمللی فیلم سینمایی «استاد» برعهده مرکز بینالملل سوره است.