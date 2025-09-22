جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش انسجام اجتماعی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم رونمایی از مجموعه مستند رادیویی شهدای دفاع مقدس ۲ و کتاب پرواز بی‌انت‌ها صبح دوشنبه در استودیو ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

علی بخشی زاده معاون صدا در این مراسم اظهار کرد: در ۴۵ سال پیش دشمن در چنین روزی با طراحی آمریکا تصمیم گرفت جنگ نیابتی با همکاری صدام شگل گیرد و برای ما دفاع مقدس جانانه در هشت سال شکل گرفت. ما در حالی این روز را گرامی می‌داریم که شاهد هستیم در چند ماه گذشته دشمن جنگ نیابتی دیگری را طراحی کرد و اینبار دست از آستین رژیم صهیونی بیرون آمد و بر این مملکت دست اندازی شد.

وی ادامه داد: دشمن همه محاسبات را انجام داده بود شاخص امید اجتماعی، مشارکت، اعتماد، رضایت، وحدت ملی و… را به ظاهر محاسبه کرده بودند و فکر کردند زمان ضربه زدن به ملت ما رسیده اما خدا را محاسبه نکرده بودند و این جنگ از ما قدرتی ساخت. اندیشکده‌های خودشان اعلام کرد که در این جنگ زحمات تمام رسانه‌ها علیه ایران نقش بر باد شد و انسجام اجتماعی دوباره شکل گرفت و روحیه دیگرخواهی اتفاق افتاد.

معاون صدا تاکید کرد: هرکسی در ایام جنگ هرکاری از دستش برآمد برای دیگری انجام داد. دست تک تک همکارانم در رادیو را می‌بوسم و عقب مانده‌ترین فرد این قافله منم. اوج ایمان را در لحظه‌های سخت می‌توان دید. می‌خواستم خانم حسینیان مجری رادیو را در زمان جنگ خارج کنم و او گفت من پشت مسلسل هستم و آفرین بر این شرافت. زنان ما نشان دادند گوی سبقت را در استقامت و پایمردی برای عزت و شرف این مملکت ربوده‌اند و دشمن آماده بر این کانون تمرکز کرده است. آنان برای ما زحمت ایجاد می‌کنند اما کمر ملت شکستنی نیست و اتکای ملت به اسلام و قرآن است.

بخشی‌زاده با اشاره به خاطره‌ای از دوران دفاع‌مقدس توضیح داد: هدف ما خیلی بلند است؛ از همکارانم تشکر می‌کنم در حوزه مستند بیش از ۱۰۰ اثر به سامان رسیده و از نظر پشتوانه پژوهشی نیز دست بچه‌های رادیو پر است.

حجت الاسلام سیدرمضان موسوی‌مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی در ادامه این مراسم با تبریک ایام دفاع‌مقدس اظهار کرد: اگر قرار باشد حقایق تاریخی را ثبت و ضبط کنیم و برای آیندگان منتقل کنیم باید سه مولفه داشته باشیم. اول آنکه آن پدیده را نقل کنیم. مولفه دوم نقد درست آن حادثه است و دلایل پیرامونی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و مولفه سوم نیز نتیجه‌گیری درست از آن حادثه است. از این منظر کار معاونت صدا در ساخت این مستندها کار ارزشمندی است که می‌تواند حادثه دفاع مقدس ۱۲ روزه را به خوبی نقل کند.

وی ادامه داد: به دلیل حضور راویان در صحنه، نقل درستی داشتند و احساسات و حرف‌های منتقل شده موجب می‌شود در آینده از این محتوا به درستی استفاده شود و بر این اساس نقد درستی هم انجام می‌شود. اهداف دشمن چه بود؟ آیا به آن رسید؟ این موضوعات بیان می‌شود. آنچه در این مستندها تولید شده منبع بزرگی برای نسل‌های بعدی است. آنچه سبب تحریف تاریخ می‌شود به دلیل آن است که خوب نقل نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تاکید کرد: یکی از کارها برای ادامه دادن راه شهدا تولید چنین مستندهایی و نقل هنرمندانه حوادث است تا آیندگان در عرصه‌های مختلف بتوانند به این موضوعات دسترسی داشته باشند.

سردار شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این مراسم با ادای احترام به شهدا به خصوص شهدای رسانه و تبریک هفته دفاع‌مقدس اظهار کرد: ما همیشه از شهدای نام‌آور حرف می‌زنیم اما می‌خواهم از شهیدی حرف بزنم که اسمش را نشنیده‌اید. در سال ۶۳، غلامعلی غلامی روی مین رفت و پایش از زانو قطع شد. با پای مصنوعی به جبهه برگشت و هیچوقت این پای مصنوعی به نیمه پای این شهید متصل نشد و کاسه این پای مصنوعی همیشه پر از خون بود. تلاش ما این بود وی در خط مقدم نباشد و می‌گفتیم ضرورتی ندارد حضور داشته باشید اما او ماند تا سال ۶۵ در منطقه شلمچه. یک روز بالگردهای ارتش بعث عراق خیلی اذیت می‌کردند و سلاحی را از قرارگاه درخواست کردیم تا بتوانیم مقابله کنیم و دیدیم شهید غلامی این سلاح را به خط مقدم آورد.

وی ادامه داد: او درخواست کرد همان یک روز در خط مقدم باشد و با لبخند برای مقابله با بالگردها رفت و به شهادت رسید. با لبخند گفت دنبال این لحظه بودم. یک روز گفتند راجع به شهید علی نجفی می‌خواهند مستند بسازند و من خاطره غلامی را تعریف کردم و کسی که پشت دوربین بود گفت اولین باری است که خاطره پدر شهیدم را می‌شنوم. او گفت مادرم زمانی که می‌خواست به بیمارستان برود در هنگام عملیات کربلای ۵، به پدرم گفت بیا بچه را ببین و برگرد و پدرم گفته بود که من در تکلیفی که به دوش دارم نمی‌توانم عقب بیایم. فرزند شهید گفت ۱۱ روز بعد از تولد من پدرم شهید شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح یادآور شد: ما هزینه زیاد دادیم تا در مقابل مستکبران بایستیم و بینی آنان را به خاک بمالیم و شکست دادیم در همه عرصه‌ها دشمن را. صدا و سیما نقش موثری در این پیروزی‌ها داشته است. نسل جوان دفاع مقدس را درک نکردند اما دیدند لبه تیز دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی را. واقعا اگر می‌خواهیم تبریک بگوییم باید به دوستان رسانه به خصوص رادیو تبریک بگوییم. این رسانه لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه با مردم بود. رسانه بخصوص صدا و سیما و علی الخصوص رادیو موج آفرین در مدار حقیقت و موج‌شکن بود. کسانی که پشت صحنه هستند رزمندگان خط مقدم این عرصه هستید خوشا به حال شما.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این مراسم اظهار کرد: اگر امروز سوال کنند چند کلمه علیه انقلاب اسلامی محتوا تولید می‌شود آمار شاید میلیاردها باشد. خداوند می‌فرماید: اراده می‌کنند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند با شبکه‌ها و با مدیاها و سوشیال مدیاها و امثال آن.

وی ادامه داد: خداوند حرفش صادق است؛ می‌فرماید: آسمان و زمین را برای بازی نیافریده‌ایم اما فرعون زمان فکر می‌کند این بازی است. موج حقیقت معنایش این است که رفتارمان را بر اساس نگاه الهی تنظیم کنیم. روزی که رهبر انقلاب فرمودند شما را بیچاره می‌کنیم همین کلمه کافی بود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: وعده صادق الهی این است که دنیا به پاکان تحویل داده شود و این موجب حقیقت است. رژیم صهیونیستی یک آزمون و خطایی کرد و هر زمانی بخواهد آزمون داشته باشد می‌بیند که چه اتفاقی می‌افتد.

حجت الاسلام موسوی مقدم، سردارپور جمشیدیان و علی بخشی‌زاده در ادامه این مراسم از خانواده شهید نیما رجب‌پور تقدیر کردند. همسر شهید رجب‌پور در این بخش اظهار کرد: نیمای من عاشق بود؛ عاشق رهبری و وجب به وجب خاک وطن و اهل بیت. می‌خواست عشق خود را ثابت کند که ثابت کرد و امیدوارم همه راه نیما را ادامه دهیم.

همچنین در ادامه با حضور حجت الاسلام خاموشی، علی بخشی‌زاده و سردار شکارچی از سردار پلارک تجلیل شد. نماینده سردار پلارک در این بخش حضور داشت.

همچنین در انت‌ها از مجموعه مستند رادیویی موج حقیقت و کتاب پرواز بی‌انت‌ها به نویسندگی فاطمه عودباشی با حضور سرتیپ شکارچی، سردار پورجمشیدیان، سردار منتظر المهدی، حجت الاسلام خاموشی، امیر سرتیپ فولادی رونمایی شد.

تقدیر از مستند پای جان برای ایران (رادیو ایران) زندگینامه شهید نصیر باغبان به تهیه‌کنندگی زهره سربازی، مستند فرهنگ (رادیو فرهنگ) زندگینامه شهید نجمه شمس‌بخش و شهید فاطمه پولادوند به تهیه‌کنندگی حمیرا فراتی، مستنند مردمان عاشق زندگی (رادیو تهران) زندگینامه شهید امیر عبدالله به تهیه‌کنندگی فاطمه ربانی، مستندهای عکس یادگاری و روایت یک باور (رادیو معارف و رادیو اقتصاد) زندگینامه شهیدان محمدرضا صدیقی صابر و فریدون عباسی به تهیه‌کنندگی فرانک سعیدی آریا، مستند سرخط خون (رادیو صبا) زندگینامه شهید نیما رجب‌پور به تهیه‌کنندگی انیسه شمس‌اللهی، مستند یاقوت (رادیو سلامت) زندگینامه شهید دکتر مرضیه عسگری به تهیه‌کنندگی فاطمه بی‌تقصیر، مستند به کدامین گناه (رادیو ورزش) زندگینامه شهید مهدی پولادوند به تهیه‌کنندگی رقیه آقازاده، کتاب گویای غلامعلی رشید به تهیه‌کنندگی شهرام جهانبازی و فاطمه عودباشی نویسنده کتاب پرواز بی‌انتها بخش انتهایی این برنامه بود

