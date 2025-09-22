پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»/تاکید بر همدلی و بالندگی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی به چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان پیام داد.

در متن پیام رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی آمده است:

«لاهیجان، این دیار سبز و کهن، سال‌هاست صحنه هم‌نشینی فرهنگ و زندگی است و اینک جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» بار دیگر همانند خورشیدی در میدان‌های شهر می‌درخشد تا هنر را از قاب سالن‌ها به دل کوچه‌ها و خیابان‌ها نگاه رهگذران بیاورد.

این جشنواره نه فقط یک رویداد هنری، که آیینه‌ای از مسئولیت اجتماعی و ندای همبستگی است؛ جایی که صحنه در کف خیابان گسترده می‌شود و مردم، بازیگران حقیقی فردایی روشن‌اند.

در این دوره، موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری برای تولید، ایثار و شهادت، دفاع مقدس، عفاف و حجاب، افزایش جمعیت، حقوق شهروندی، محیط‌زیست، کتاب و کتابخوانی، سرمایه‌های انسانی، آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودک در قامت نمایش‌های خیابانی جان می‌گیرند و پیام‌های بزرگ از دل صحنه‌های کوچک روانه دل‌ها می‌شوند؛ پیام‌هایی برای ساختن شهری پویا، پاک و سرشار از امید.

امیدوارم این جشنواره با حضور پرشور هنرمندان خلاق و مردم فرهنگ‌دوست لاهیجان به جشنی از همدلی و بالندگی بدل شود؛ جشنی که در آن هر اجرا همچون چراغی در مسیر توسعه پایدار می‌درخشد و هر نمایش، گامی است برای فردایی زیباتر.

باور دارم که با همت و همراهی جمعی، می‌توانیم جشنی بسازیم لبریز از شور، نشاط و امنیت؛ رویدادی که نام آن با افتخار در یاد نسل‌های آینده همچنان درخشان بماند.

از همه هنرمندان عزیزی که دعوت جشنواره را پذیرفته و در این راه با آفرینش‌های هنری خویش حضور دارند، کمال قدردانی را دارم.

چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان را بر همه شرکت‌کنندگان و مردم هنر دوست این خطه از ایران عزیز تبریک عرض می‌کنم. »

چهاردهمین دوره این جشنواره از ۲ تا ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان لاهیجان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/