English العربیه
اسامی آثار بلند داستانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد

اسامی آثار بلند داستانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد
اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، هشت اثر راه یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

اسامی این فیلم‌ها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

۱- پویانمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی، مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی

۲- «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سید علی احمدی

۳- «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی و تهیه‌کنندگی مهدی مولوی

۴- «چشم‌بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب

۵- «دختر برقی ۲» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت

۶- «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان

۷- «شهر آرزوها» (بامبولک ۲) به کارگردانی متین اوجانی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید

۸- «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

