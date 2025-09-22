خبرگزاری کار ایران
برگزاری ۵ نشست تخصصی و پژوهشی در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

۵ نشست تخصصی و پژوهشی در بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سلسله نشست‌های تخصصی و پژوهشی دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در بیست‌ودومین دوره جشنواره از سوم تا هفتم مهرماه در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر و از ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. 

برنامه نشست‌های تخصصی جشنواره به شرح زیر است: 

۳ مهرماه / پنج‌شنبه

نشست تخصصی «روایت و روایتگری در نمایش‌های آیینی و سنتی ایران» 

مدیر جلسه: داوود فتحعلی‌بیگی

اساتید سخنران: جواد رسولی، پریسا سیمین‌مهر، محمدحسین ناصربخت، سیدمحسن هاشمی

۴ مهرماه / جمعه

نشست تخصصی «از آیین تا درام؛ جریان‌ها و تبارشناسی نمایش‌های آیینی و سنتی در درام معاصر ایران» 

مدیر جلسه: رحمت امینی

اساتید سخنران: عرفان ناظر، بهزاد آقاجمالی، بهروز بختیاری، محمد چرمشیر

۵ مهرماه / شنبه

نشست تخصصی «نمایش‌های عروسکی دستکشی سنتی ایران و جهان» 

مدیر جلسه: فهیمه میرزاحسینی

اساتید سخنران: مریم ایرانمنش، پوپک عظیم‌پور، Luiz André Cherubini (Brazil)، Stefano Giunchi (Italy)، Amela Vucenovic (Serbia) 

۶ مهرماه / یکشنبه 

نشست تخصصی «عروسک‌های نخی: از سنت‌های کهن ایران و جهان تا بازتاب‌های معاصر» 

مدیر جلسه: نازیلا نوری‌شاد

اساتید سخنران: پوپک عظیم‌پور، غزل اسکندرنژاد، امیر سلطان‌احمدی، سیاوش ستاری، محمد چرمشیر

۷ مهرماه / دوشنبه

نشست تخصصی «سایه‌های سنتی شرق: بازی‌های خیال» 

مدیر جلسه: سلما محسنی

اساتید سخنران: مریم دادخواه، نگین کشفی، نازلی‌ام اومیت (ترکیه) 

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است. 

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی – پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود. 

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن، از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه خواهند رفت. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی: https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
