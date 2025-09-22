آغاز اکران آنلاین «اتاقک گلی» از اول مهر
فیلم سینمایی «اتاقک گلی» از روز سهشنبه اول مهر ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیهکنندگی داود صبوری از سهشنبه اول مهر 1404 ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه میشود.
این فیلم محصول سال ۱۴۰۱ در ژانر جنگی ـ درام است و ۸۸ دقیقه زمان دارد. داستان «اتاقک گلی» در مردادماه ۱۳۶۷ روایت میشود؛ جایی که در دل جنگ، عشقی شکل میگیرد و سرنوشت شخصیتها را به چالش میکشد.
در این اثر هنرمندانی چون تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخالاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داود بخشی ایفای نقش کردهاند.
عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مشاور تهیهکننده: جمال شورجه، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مشاور تهیهکننده و مدیر برنامهریزی: علیرضا سبزواری، تدوین: میثم مولایی، طراح صحنه: محسن خدابخشی، طراح چهرهپردازی: شهرام خلج، صدابرداران: بهمن اردلان، مهدی فیضمندیان، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، موسیقی: حبیب خزاییفر، طراح جلوههای بصری: حسن نجفی، دستیار اول کارگردان: علیرضا ناصربخت، مدیر رسانهای: علی بیاتی، مدیران تولید: علی صبوریراد، میثم فلاح، طراح جلوههای ویژه میدانی: محسن امیر روزبهانی، مجید حیدری، مدیر تولید نظامی: عباس مقدسی، احمد معمارپور، طراح لباس: فاطمه صفری، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، مدیر تدارکات: رضا گلی، عکاس: نادر فوقانی، طراح لوگوتایپ: راهله لطفی.
بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.