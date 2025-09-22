خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اکران آنلاین «اتاقک گلی» از اول مهر

آغاز اکران آنلاین «اتاقک گلی» از اول مهر
کد خبر : 1689558
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «اتاقک گلی» از روز سه‌شنبه اول مهر ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «اتاقک گلی» به کارگردانی محمد عسگری و تهیه‌کنندگی داود صبوری از سه‌شنبه اول مهر 1404 ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

این فیلم محصول سال ۱۴۰۱ در ژانر جنگی ـ درام است و ۸۸ دقیقه زمان دارد. داستان «اتاقک گلی» در مردادماه ۱۳۶۷ روایت می‌شود؛ جایی که در دل جنگ، عشقی شکل می‌گیرد و سرنوشت شخصیت‌ها را به چالش می‌کشد.

در این اثر هنرمندانی چون تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داود بخشی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مشاور تهیه‌کننده: جمال شورجه، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مشاور تهیه‌کننده و مدیر برنامه‌ریزی: علیرضا سبزواری، تدوین: میثم مولایی، طراح صحنه: محسن خدابخشی، طراح چهره‌پردازی: شهرام خلج، صدابرداران: بهمن اردلان، مهدی فیض‌مندیان، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، طراح جلوه‌های بصری: حسن نجفی، دستیار اول کارگردان: علیرضا ناصربخت، مدیر رسانه‌ای: علی بیاتی، مدیران تولید: علی صبوری‌راد، میثم فلاح، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: محسن امیر روزبهانی، مجید حیدری، مدیر تولید نظامی: عباس مقدسی، احمد معمارپور، طراح لباس: فاطمه صفری، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، مدیر تدارکات: رضا گلی، عکاس: نادر فوقانی، طراح لوگوتایپ: راهله لطفی.

بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی