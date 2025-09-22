به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» که به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با کیوریتوری امیر عبدالحسینی، شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور افتتاح شد، سه تابلوی نقاشی از کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی در معرض دید عموم قرار گرفت.

نقاشی کاظم چلیپا در این نمایشگاه به روایت «سبز» پرداخته و اثر حسین خسروجردی «سپید» را روایت می‌کند. تابلوی مصطفی گودرزی هم روایت «سرخ» را بر عهده گرفته و اندازه هر کدام از آثار ۱۲۰ در ۱۸۰ سانتی‌متر است.

مصطفی گودرزی هنرمند پیشکسوت نقاش در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» که روایت سرخ را دارد، درباره حضورش در این نمایشگاه توضیح داد: امیر عبدالحسینی با من درباره خلق یک اثر درباره ایران سخن گفت و من نیز دوست داشتم که درباره این موضوع کاری انجام دهم. از طرف دیگر بدون اینکه مطلع باشم برای هنرمند دیگر چه موضوعی در نظر گرفته شده، شروع به کار کردم. اتودهای مختلفی داشتم و دوست داشتم در این مورد کار کنم.

وی تصریح کرد: دوست داشتم ادای احترامی به کسانی کنم که جان شریف خودشان را در طول تاریخ برای سرافرازی ایران تقدیم کردند و به طور خاص، کسانی که در ۴۶ سال اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲روزه جان خودشان را فدا کردند.

گودرزی بیان کرد: برای محقق شدن آن ایده‌ای که در ذهن داشتم، شروع به مطالعه اشعار شاعران معاصر که در مورد ایران شعری دارند، کردم و به نوعی به زنده‌یاد سلمان هراتی ادای احترامی داشتم و حاصلش شد این کار کوچک، اما با افتخار آن را به همه شهدایی که برای ایران عزیز جان‌شان را فدا کردند.

کاظم چلیپا دیگر هنرمندی که در این نمایشگاه در کنار حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی، اثری با روایت سبز دارد، درباره احساسش از حضور در کنار دو دوست قدیمی که بعد از سال‌ها در کنار هم نمایشگاهی برگزار کردند، گفت: شرکت کردن در این نمایشگاه، تجدید خاطره‌ای بود اما متاسفانه به دلیل دو مسأله کمی ناراحت‌کننده هم بود؛ اول به دلیل فوت حبیب‌الله صادقی و دوم، دور بودن حسین خسروجردی، که کاش اینجا در کنار ما بود. اما از همه مهمتر، ارزش موضوع «ایران» بود که در این مورد کار کردیم.

وی درباره روایت «سبز» از موضوع ایران که در اثرش استفاده کرده، توضیح داد: ایده این اثر درباره عرفان اسلامی است و چون کهن‌ترین درختی که وجود دارد سرو است از سرو کاشمر تا سرو ابرکوه. همچنین هدهدی که پیام‌رسان و پیامبر رهروان انسان کامل است، نیز در این اثر مشاهده می‌کنید.

چلیپا درباره آثار دو دوست دیگرش در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» نیز گفت: اثر حسین خسروجردی حسی مینی‌مال درباره ایران و قله دماوند و خورشید دارد که اینها نمادهای رویش محسوب می‌شود. کار آقای گودرزی نیز که رنگ سرخ بود، درخت نشانه زندگی و پرنده هم نشانه حیات و شادمانی است.

داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز که در افتتاحیه حضور داشت، در کنار تابلوی مصطفی گودرزی، خطاب به او گفت: این اثر شما درسی برای من برای اندیشه است، چراکه نقاشی تنها تکنیک، رنگ و قلم نیست بلکه نقاشی پرتاب اندیشه روی بوم است، مثل خط که تجسم فکر است؛ نقاشی شما نیز این‌گونه است و تجسم فکر و اندیشه و فلسفه است. بلبل‌هایی که در اثر شما هستند با زمینه قرمزی که دارد، خون چکان حنجره این پرنده‌هاست.

وی بیان کرد: من این اثر را در دایره موسیقی کشورم می‌بینم؛ موسیقی در کشور من چنین است که «هزاران را چه شد؟» این تابلوی شما بسیار عجیب است و هیچ المان آن، رئالیسم نیست ولی بلبل‌ها واقعی هستند.

در مراسم افتتاحیه چهره‌های بسیاری همچون محمدعلی رجبی دوانی، حسین عصمتی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، محمد زرویی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نام، کاظم چلیپا، مصطفی گودرزی، سیدشهاب‌الدین شکیبا، مجید ریاضی، عباس مشهدی‌زاده، منیژه آرمین، کامیار صادقی، داریوش ارجمند، مرتضی گودرزی دیباج، امیرحسین آقامیری، طاهر شیخ‌الحکمایی، ناصر سیفی، محمد حبیبی مدیر مرکز هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح، حمید عجمی، علی بحرینی، کوروش پارسانژاد، صداقت جباری، عباس میرهاشمی، سعید بیابانکی، ناصر فیض، محمد خزائی، حسین غلامی، محمدرضا شریفی‌نیا، جمشید بایرامی، مجتبی مجلسی، احسان آقایی، مسعود پورزارعی، فاطمه منظوری، سیدمحمدرضا میری، خشایار قاضی‌زاده و محمود کلاری فیلمبردار سینما حضور داشتند.

نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» از ۳۰ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در گالری خانه حوزه هنری دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند برای بازدید آن، از ساعت ۹ تا ۱۸ روزهای شنبه تا چهارشنبه، به نشانی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ مراجعه کنند.

انتهای پیام/