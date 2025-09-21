به گزارش ایلنا، محمدعلی ربانی مدیرکل توسعه روابط علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: نگرانی غربی‌ها از سلاح هسته‌ای ما یک مسئله فرعی است. آنچه که واقعاً آنها را نگران می‌کند، پیشرفت علم و فناوری کشورهای در حال توسعه است.



وی با اشاره به تلاش‌های شهدای عزیز ایران در راستای تبدیل کشور به یک قدرت در نظم جهانی، بیان داشت: این تلاش‌ها نشان‌دهنده این است که جهان اسلام می‌تواند با اتکای بر ارزش‌های فرهنگی، تمدن‌سازی کند و فرهنگ‌سازی خود را به پیش ببرد.



ربانی همچنین به تغییر در پذیرش منطق مقاومت اشاره کرد و گفت: در گذشته، توجیه این منطق در برابر نظم حاکم که نظام حقوق بشری ظالمانه‌ای دارد، دشوار بود. اما اکنون این اتفاقات، منطق مقاومت را برای بسیاری قابل قبول کرده است.



مدیرکل توسعه روابط علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اصحاب رسانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند این منطق را به یک بنیاد جهانی تبدیل کنند و از آن در آینده بهره‌برداری کنند.

