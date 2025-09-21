خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین نشست گرامیداشت شهدای هسته‌ای برگزار شد

دومین نشست گرامیداشت شهدای هسته‌ای برگزار شد
کد خبر : 1689384
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل توسعه روابط علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومین نشست گرامیداشت شهدای هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد که تغییر نظم جهانی و تلاش‌های غرب برای حفظ سلطه، نگرانی اصلی آنها نیست.

به گزارش ایلنا، محمدعلی ربانی مدیرکل توسعه روابط علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: نگرانی غربی‌ها از سلاح هسته‌ای ما یک مسئله فرعی است. آنچه که واقعاً آنها را نگران می‌کند، پیشرفت علم و فناوری کشورهای در حال توسعه است.

وی با اشاره به تلاش‌های شهدای عزیز ایران در راستای تبدیل کشور به یک قدرت در نظم جهانی، بیان داشت: این تلاش‌ها نشان‌دهنده این است که جهان اسلام می‌تواند با اتکای بر ارزش‌های فرهنگی، تمدن‌سازی کند و فرهنگ‌سازی خود را به پیش ببرد.

ربانی همچنین به تغییر در پذیرش منطق مقاومت اشاره کرد و گفت: در گذشته، توجیه این منطق در برابر نظم حاکم که نظام حقوق بشری ظالمانه‌ای دارد، دشوار بود. اما اکنون این اتفاقات، منطق مقاومت را برای بسیاری قابل قبول کرده است.

مدیرکل توسعه روابط علمی دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اصحاب رسانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند این منطق را به یک بنیاد جهانی تبدیل کنند و از آن در آینده بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی