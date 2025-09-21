معرفی راه یافتگان به بخش رقابتی دومین دورهی جشنواره مهر دوبی
راه یافتگان تمامی بخشهای دومین دورهی جشنواره مهر اعلام شدند.
به گزارش ایلنا، دومین دورهی جشنواره مهر دوبی شامل بخشهای فیلم کوتاه، انیمیشن، عکس، تئاتر و موسیقی است.
هیئت دبیران این جشنواره را تورج اصلانی(فیلم)، سیفالله صمدیان (عکس)، محمدمهدی گورنگی (موسیقی) و محمد رحمانیان (تئاتر) تشکیل میدهند و دبیر جشنواره مهر هیلا صدیقی است.
جشنوارهی مهر با همت خانه فرهنگ و هنر مهر و ماه از ۲۶ سپتامبر تا ۴ اکتبر (۴ مهر تا ۱۲ مهر) در دوبی برگزار میشود.
اسامی راه یافتگان بخشهای مختلف این جشنواره به شرح زیر است:
لیست فیلمهای منتخب:
بخش تجربی
خارج از قفس، کارگردان: وحید مباشری، تهیهکننده: اسما درویش خوب
مادر، کارگردان: نعمتالله سرگلزائی، تهیهکننده: سجاد انتظاری
شمارش، کارگردان: صبا نوروزی، تهیهکننده: صبا نوروزی
روش قرمز، کارگردان: اصغر بشارتی، تهیهکننده: اصغر بشارتی
رستگاری، کارگردان: کیارش پویان، تهیهکننده: یوسف سلیمی نمین
آژنگ، کارگردان: محسن سلمانی، تهیهکنندگان: ایمان فلاح، محسن سلمانی
هفت پیکر، کارگردان: رهی اسکندری، تهیهکننده: احمد علمداری
یاشا، کارگردان: محمد مستوفی، تهیهکننده: محمد مستوفی
بخش انیمیشن:
In a Framework ، کارگردان: جعفر صیادی، تهیهکننده: جعفر صیادی
پاپیتال، کارگردان: نرگس ذاکری، تهیهکننده: نرگس ذاکری
راهی، کارگردان: بهروز سلیمانی نذیر، شیرین سلیمانی نذیر، فرناز موذن، تهیهکننده: فرناز موذن
دا، کارگردان: نسیم عینی، تهیهکننده: نسیم عینی
خورشید آسمان، خورشید کاشی، کارگردان: زیبا ارژنگ، تهیهکننده: زیبا ارژنگ
محراب آرامش، کارگردان: زیبا ارژنگ، تهیهکننده: زیبا ارژنگ
بخش داستانی:
اتاق، کارگردان: الهام محمدزاده، تهیهکننده: الهام محمدزاده و سینمای جوان کاشان
پیله، کارگردان: مونا فرخنده، تهیهکننده: پوریا حیدری اوره
چپ دست، کارگردان: نسرین محمدپور، تهیهکننده: فریبا عرب
کیفسان، کارگردان: اکبر شهبازی، تهیهکننده: آناهیتا کبیرکوه
قارقالان، سید حمید کرمانی، تهیهکننده: سید حمید کرمانی
تبعید، کارگردان: سید سجاد حسینی، تهیهکننده: سید سجاد حسینی، علیرضا همت آبادی
ماهنا، کارگردان: اصغر محمدی، تهیهکننده: اصغر محمدی
پیامبر، کارگردان: سجاد انتظاری، تهیهکننده: علیرضا رضایی
وقتی که نیستی، کارگردان: صدرا نائیجی، تهیهکننده: علی صالحی
خورشید صبح، کارگردان: آزاده قچاق، تهیهکنندگان: آزاده قچاق، مرتضی قدی، بنیامین قچاق
بخش مستند:
زن عمو و اکبر، کارگردان: محمد جواد دهقان، تهیهکننده: محمد جواد دهقان
دتک، کارگردان: حجت دهقان، تهیهکننده: حجت دهقان
بخش عکس:
اسامی عکاسان راهیافته به دومین دوره جشنوارهی مهر:
مریم ابراهیمه (1 عکس)، حسین اسماعیلی (1 عکس)، عالیه اسمعیل نژاد (3عکس)، ارسلان امانتی (2 عکس)، احمد امیراحمدی (1 عکس)، داود ایزدپناه (1 عکس)، محمد آهنگر (1 عکس)، محمد بقال اصغری باغمیشه (1 عکس)، محمدرضا بلندی (1 عکس)، شیما بنای رضازاده (1 عکس)، محمدرضا بهمرام (4عکس)، میترا بهمنی (2 عکس)، جواد پورصمد (1 عکس)، احمد تاجی (2 عکس)، فاطمه تاجیک (1 عکس)، سهند تاکی (1 عکس)، رضا تجویدی (1 عکس)، میلاد جلیلیان (1 عکس)، سروش جوادیان (1 عکس)، شایان جوان خوشدل (1 عکس)، یاسر حاج محمدخانی (2 عکس)، میلاد حدادیان (1 عکس)، مصطفی حسن زاده (1 عکس)، سیدعلی حسینی فر (2 عکس)، میرسجاد حمزه لو (1 عکس)، نریمان خلیلی (1 عکس)، هادی دهقانپور (2 عکس)، یاشار دهقانی (1 عکس)، رضا رادپور (1 عکس)، امین رحمانی (1 عکس)، فتانه رحیمی (1 عکس)، مریم زمانپور (1 عکس)، عرفان سامان فر (2 عکس)، گلآرا سجادیان (2 عکس)، ستاره سرداری (1 عکس)، رسول سعیدی (1 عکس)، مینتا سمیعی (1 عکس)، علی سوته (1 عکس)، اکبر شهبازی 1(عکس)، ریحانه صادقی (1 عکس)، سعید صادقی (2 عکس)، علیرضا عطاریانی (1 عکس)، شریفه علی آبادی (1 عکس)، مونا علیخواه (1 عکس)، امید علیزاده (1 عکس)، حسن غفاری (2 عکس)، حسن فتاحیان (2 عکس)، جمشید فرجوند فردا (1 عکس)، محمد فوقانی (1 عکس)، امیر قادری (1 عکس)، رضا قاسمی (1 عکس)، سعید قاسمی (3عکس)، محسن کابلی (3عکس)، سهراب کاوه (1 عکس)، سروش کریمی (1 عکس)، امیرحسین کمالی (2 عکس)، بابک کنعانی (2 عکس)، پردیس مالکی (1 عکس)، شیرکو مام آقا (1 عکس)، آرمیتا مبین (1 عکس)، کیهان محمدی (2 عکس)، نرگس مطلبی (1 عکس)، نغمه مقصودلو (1 عکس)، الهه ملائی (1 عکس)، شبنم ملکی (2 عکس)، حسین ملکی (1 عکس)، میثم ملکی قزوینی (1 عکس)، پریسا (نیره) مهدیون (1 عکس)، مهرا مهندس نیا (1 عکس)، پژمان مولایی (1 عکس)، علی نجات بخش (1 عکس)، بهار نصرتی (1 عکس)، علیرضا نظیری (1 عکس)، امیرعلی نواده شهلا (1 عکس)، متین هاشمی (1 عکس)، قدیر وقاری (1 عکس)
بخش تئاتر:
ازدواج، جنایت یا مکافات، کارگردان: شبنم بهوار
پادکس، کارگردان: احسان خرسند
جاسوس، کارگردان: ونوشه واحدی
جهان عقب نشینی میکند، کارگردان: مزدک علیآبادی
«د»، کارگردان: بهرنچ اصفیا
دلیریوم، کارگردان: نرگس کاشانی
رقص پا، کارگردان: محسن میرزایی
زخمههای باد، کارگردان: احسان مالمیر
زمینگیر، کارگردان: بهار محمدپور
ژنآرتی، کارگردان: بهرنگ اصفیا
قیمت آخر، کارگردان: امیر شریفی
قرار ملاقات (خارج از مسابقه) کارگردان: علی شورابی
بخش موسیقی:
گروههای برگزیده
گروه موسیقی «تریوی ما و بهار» از ایران، تهران
گروه موسیقی «تورکسوی» از آذربایجان، باکو
گروه موسیقی «ژیندار» از ایران، سنندج
گروه موسیقی «گریز» از ایران، تهران
برگزیدگان بخش نوازندگی:
سلمان اوجانی، سهراب بحیرایی، علی درافشان، سینا شبانپور، وصال صالحیان
برگزیدگان بخش خوانندگی:
امید رحمانی، رضا صالحی، مفتون صفرلی، دریا کاکایی، رابر کردستانی
برگزیدگان بخش آهنگسازی و تنظیم:
گروه تارما، رضا عسگرزاده، کاوان کریمی، اقبال ناصر، پوریا ورزیری