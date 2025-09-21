واکاوی مفهوم وطن در اولین نشست از سلسله نشستهای «خاک و مبارزه»
اولین رویداد از سلسله نشستهای «خاک و مبارزه» به مناسبت هفته دفاع مقدس و با عنوان «تن یا وطن؟» برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دوزیست، نوزدهمین رویداد موسسه دوزیست با موضوع «تن یا وطن؟» با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار میشود.
این رویداد که اولین نشست از سلسله نشستهای «خاک و مبارزه» است، به مناسبت هفته دفاع مقدس به واکاوی مفهوم وطن در هنگام مبارزه میپردازد.
کتاب محوری این نشست، «سوووشون» اثر سیمین دانشور و فیلم محوری «باشو غریبه کوچک» اثر بهرام بیضایی است که هر دو از جمله آثار ملی در سینما ادبیات به شمار میروند.
سیدحسین شهرستانی، جامعه شناس و احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی به عنوان کارشناس در این برنامه حضور خواهند داشت؛ دبیری نشست نیز برعهده حاتم ابتسام است.
این رویداد سه شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۷ در کانون اندیشه جوان میزبان علاقمندان خواهد بود.