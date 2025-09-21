آلبوم «موی تو» رونمایی شد/تجربهای جمعی و بداهه در پیوند شعر و موسیقی ایرانی
به گزارش ایلنا، نشست رونمایی از آلبوم موسیقی «موی تو» با صدای سیدمحسن حسینی و آهنگسازی محمد نصرتی در دفتر موسیقی حوزه هنری برگزار شد.
این اثر حاصل تجربهای جمعی و بداههپردازانه است که ریشه در برنامه «سرزمین شعر» دارد؛ جایی که آوازها بر اساس اشعار ارائهشده در همان لحظه شکل گرفتند.
سیدمحسن حسینی، خواننده آلبوم، با تأکید بر اهمیت قرار گرفتن موسیقی در خدمت کلام گفت: «نخواستیم کار را با سازبندی پیچیده سنگین کنیم. هدف این بود که شعر بهعنوان عنصر اصلی شنیده شود و موسیقی بستر زنده و دراماتیکی برای آن فراهم آورد.» او تنوع اشعار از شاعران کلاسیک همچون سعدی تا معاصرانی چون سهراب سپهری را یکی از ویژگیهای «موی تو» دانست که فضایی چندلایه برای شنونده ایجاد میکند.
محمد نصرتی، آهنگساز اثر نیز با اشاره به وجه جمعی این تجربه، بیان کرد: هر بخش از کار با همدلی اعضای گروه پیش رفت و در نهایت یک کلیت هماهنگ شکل گرفت. محدودیت زمانی در ضبط، نه تنها مانع نشد بلکه به اثر ریتمی متناسب با زندگی امروز داد.