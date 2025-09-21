به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در پی پی‌گیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان مرحوم احمد پژمان و همت مردم هنر دوست شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر استاد احمد پژمان انتهای هفته جاری به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر ایشان در تهران و خاکسپاری در شهر لار صورت گیرد.

زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/