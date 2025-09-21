خبرگزاری کار ایران
پیکر احمد پژمان به ایران می‌آید/خانه ابدی در لار

پیکر استاد پژمان برای تشییع و خاکسپاری انتهای هفته به ایران بازگردانده می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در پی پی‌گیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان مرحوم احمد پژمان و همت مردم هنر دوست شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر استاد احمد پژمان انتهای هفته جاری به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر ایشان در تهران و خاکسپاری در  شهر لار صورت گیرد. 

زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

