پیکر احمد پژمان به ایران میآید/خانه ابدی در لار
پیکر استاد پژمان برای تشییع و خاکسپاری انتهای هفته به ایران بازگردانده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در پی پیگیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان مرحوم احمد پژمان و همت مردم هنر دوست شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگیهای دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر استاد احمد پژمان انتهای هفته جاری به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر ایشان در تهران و خاکسپاری در شهر لار صورت گیرد.
زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.