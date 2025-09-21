«مونولیت» آماده اکران میشود
فیلم کوتاه مونولیت به کارگردان فرزان پارسا آماده اکران داخلی می شود.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه مونولیت به کارگردان فرزان پارسا پس از چند حضور بینالمللی آماده اکران داخلی میشود.
فیلم کوتاه «مونولیت» به تهیهکنندگی و کارگردانی فرزان پارسا و بازی احسان پارسافرد، به عنوان یکی از آثار منتخب جشنواره Lift-Off Sessions که در کشور انگلستان برگزار میشود انتخاب شد. این جشنواره فرصتهایی را برای نمایش آثار نوآورانه و حمایت از فیلمسازان مستقل در سطح جهانی فراهم میآورد.
در خلاصه داستان مونولیت آمده است: مردی تنها در اتاقی تاریک با یک شی ناشناخته مواجه میشود...
سایر عوامل فیلم عبارتند از:
نویسنده: فرزان پارسا/ مدیرفیلمبرداری: امید آقاتقی/ دستیارکارگردان: سپیده هدایتنژاد/ موسیقی: کیوان جولایی/ منشی صحنه: عطیه ملکی/ برنامهریز: فاطمه کتاوند/ طراح صحنه: فائزه ایرانی/ تدوین و اصلاح رنگ: فرشاد پارسا/ مدیرتولید: مبین غضنفری
عکاس: فربد تکلو