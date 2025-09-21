به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه مونولیت به کارگردان فرزان پارسا پس از چند حضور بین‌المللی آماده اکران داخلی می‌شود.

فیلم کوتاه «مونولیت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرزان پارسا و بازی احسان پارسافرد، به عنوان یکی از آثار منتخب جشنواره Lift-Off Sessions که در کشور انگلستان برگزار می‌شود انتخاب شد. این جشنواره فرصت‌هایی را برای نمایش آثار نوآورانه و حمایت از فیلمسازان مستقل در سطح جهانی فراهم می‌آورد.

در خلاصه داستان مونولیت آمده است: مردی تنها در اتاقی تاریک با یک شی ناشناخته مواجه می‌شود...

سایر عوامل فیلم عبارتند از:

نویسنده: فرزان پارسا/ مدیرفیلمبرداری: امید آقاتقی/ دستیارکارگردان: سپیده هدایت‌نژاد/ موسیقی: کیوان جولایی/ منشی صحنه: عطیه ملکی/ برنامه‌ریز: فاطمه کتاوند/ طراح صحنه: فائزه ایرانی/ تدوین و اصلاح رنگ: فرشاد پارسا/ مدیرتولید: مبین غضنفری

عکاس: فربد تکلو

انتهای پیام/